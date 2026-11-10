Thận yếu: Nếu thấy dấu hiệu này, có thể bệnh đang chuyển nặng

Chuyên gia về thận học Meera Patel (Mỹ) cho biết có một số triệu chứng có thể là dấu hiệu cho thấy bệnh thận đang tiến triển nặng hơn.
Vì vậy, nếu mắc bệnh thận, điều quan trọng là phải theo dõi các triệu chứng của mình. Người bệnh cần chú ý các triệu chứng mới hoặc bất thường, theo dõi diễn tiến của các triệu chứng hiện tại và báo với bác sĩ.
Các triệu chứng cho thấy bệnh thận đang tiến triển nặng hơn
Khi bệnh thận nặng hơn, người bệnh có thể gặp nhiều triệu chứng khác nhau. Các triệu chứng này có thể xuất hiện dần dần hoặc đột ngột, gồm:
- Đau thắt lưng hoặc đau vùng hông (mạn sườn)
- Mệt mỏi hoặc suy nhược
- Sưng phù, đặc biệt là ở bàn tay, bàn chân hoặc vùng dưới mắt
- Có vị lạ trong miệng hoặc cảm thấy thức ăn không còn ngon miệng
- Cảm thấy lạnh, khó tập trung, khó thở, ngứa da
- Chuột rút ở tay và chân
- Buồn nôn và nôn, theo trang tin sức khỏe Healthline.
Chủ động kiểm soát bệnh, hạn chế biến chứng
Các triệu chứng khi bệnh thận tiến triển nặng cũng có thể liên quan đến những biến chứng phát sinh do chức năng thận suy giảm, như thiếu máu, rối loạn khoáng chất và xương, ứ dịch trong cơ thể và nhiễm toan chuyển hóa.
Bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe để xây dựng kế hoạch điều trị và kiểm soát bệnh phù hợp. Kế hoạch có thể bao gồm điều chỉnh chế độ ăn uống, duy trì vận động thể chất, sử dụng thuốc và các biện pháp cần thiết khác nhằm kiểm soát triệu chứng, hạn chế biến chứng.
Nhận biết sớm những dấu hiệu cho thấy bệnh thận đang tiến triển nặng hơn sẽ giúp người bệnh chủ động trao đổi với bác sĩ, được đánh giá lại tình trạng sức khỏe và điều chỉnh phương pháp điều trị kịp thời.
Bình luận (0)