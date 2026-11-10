Thận yếu: Nếu thấy dấu hiệu này, có thể bệnh đang chuyển nặng

Chuyên gia về thận học Meera Patel (Mỹ) cho biết có một số triệu chứng có thể là dấu hiệu cho thấy bệnh thận đang tiến triển nặng hơn.

Vì vậy, nếu mắc bệnh thận, điều quan trọng là phải theo dõi các triệu chứng của mình. Người bệnh cần chú ý các triệu chứng mới hoặc bất thường, theo dõi diễn tiến của các triệu chứng hiện tại và báo với bác sĩ.

Các triệu chứng cho thấy bệnh thận đang tiến triển nặng hơn

Khi bệnh thận nặng hơn, người bệnh có thể gặp nhiều triệu chứng khác nhau. Các triệu chứng này có thể xuất hiện dần dần hoặc đột ngột, gồm:

Đau thắt lưng hoặc đau vùng hông (mạn sườn)

Mệt mỏi hoặc suy nhược

Sưng phù, đặc biệt là ở bàn tay, bàn chân hoặc vùng dưới mắt

Có vị lạ trong miệng hoặc cảm thấy thức ăn không còn ngon miệng

Cảm thấy lạnh, khó tập trung, khó thở, ngứa da

Chuột rút ở tay và chân

Buồn nôn và nôn, theo trang tin sức khỏe Healthline.

Hiểu rõ các triệu chứng cho thấy bệnh thận đang tiến triển xấu đi sẽ giúp bạn trao đổi hiệu quả hơn với bác sĩ để có phương án điều trị kịp thời ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Chủ động kiểm soát bệnh, hạn chế biến chứng

Các triệu chứng khi bệnh thận tiến triển nặng cũng có thể liên quan đến những biến chứng phát sinh do chức năng thận suy giảm, như thiếu máu, rối loạn khoáng chất và xương, ứ dịch trong cơ thể và nhiễm toan chuyển hóa.

Bác sĩ sẽ căn cứ vào tình trạng sức khỏe để xây dựng kế hoạch điều trị và kiểm soát bệnh phù hợp. Kế hoạch có thể bao gồm điều chỉnh chế độ ăn uống, duy trì vận động thể chất, sử dụng thuốc và các biện pháp cần thiết khác nhằm kiểm soát triệu chứng, hạn chế biến chứng.

Nhận biết sớm những dấu hiệu cho thấy bệnh thận đang tiến triển nặng hơn sẽ giúp người bệnh chủ động trao đổi với bác sĩ, được đánh giá lại tình trạng sức khỏe và điều chỉnh phương pháp điều trị kịp thời.