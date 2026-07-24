Ngất xỉu do thiếu máu, người phụ nữ suýt mất mạng vì biến chứng lupus ban đỏ

Chị P.Y, 36 tuổi, nhập viện trong tình trạng xanh xao, suy kiệt nặng sau cơn ngất xỉu đột ngột. Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng huyết sắc tố trong máu tụt sâu, chỉ còn khoảng 1/3 so với người bình thường.

Bệnh nhân vừa mất đáp ứng thuốc, vừa đối mặt cục máu đông

Ngày 24.7, bác sĩ chuyên khoa 2 Mai Văn Minh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện quốc tế Minh Anh, cho biết bệnh nhân được chẩn đoán mắc lupus ban đỏ hệ thống, một bệnh lý tự miễn mạn tính nguy hiểm, nơi hệ miễn dịch bị rối loạn và quay sang tấn công chính các mô, cơ quan khỏe mạnh của cơ thể. Ở trường hợp này, bệnh đã biến chứng cực kỳ nặng nề lên hệ tạo máu, gây ra tình trạng thiếu máu tán huyết cấp tính (hồng cầu bị phá hủy hàng loạt).

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Cồ Nguyễn Phương Dung, Giám đốc Y khoa, Bệnh viện quốc tế Minh Anh, bệnh nhân này bước đầu được dùng liệu pháp Corticoid liều chuẩn để chế ngự hệ miễn dịch. Tín hiệu khả quan trong 1 - 2 tuần đầu, nhưng ngay sau đó, bệnh nhân rơi vào tình trạng mất đáp ứng thuốc rất nhanh, chỉ số máu lại tụt dốc không phanh. Thách thức tăng lên khi ê kíp phát hiện thêm biến chứng thứ 2, huyết khối tĩnh mạch.

Bác sĩ tư vấn giải thích cho bệnh nhân trong quá trình tái khám ẢNH: BVCC

"Nếu lấy huyết khối, bắt buộc phải phẫu thuật ngoại khoa, nhưng nồng độ máu quá thấp khiến bệnh nhân không đủ điều kiện chịu đựng một cuộc mổ. Nếu chần chừ chờ nâng máu, cục máu đông có thể di chuyển di chuyển về tim hoặc phổi có thể gây tắc mạch phổi, dẫn đến tử vong trong tích tắc", bác sĩ Dung phân tích.

Các bác sĩ hội chẩn liên khoa khẩn cấp quyết định dùng Corticoid liều cao kết hợp truyền máu cấp cứu để đưa chỉ số Hemoglobin lên ngưỡng an toàn, đồng thời dùng thuốc chống đông và tiến hành phẫu thuật gắp bỏ huyết khối. Khi phương án đầu tiên suy giảm hiệu lực, bác sĩ đã kịp thời chuyển sang liệu pháp kháng thể đơn dòng Rituximab (4 liệu trình) để kiểm soát triệt để tình trạng tán huyết.

U nang buồng trứng dọa vỡ sau 1 tháng xuất viện

Sau 2 tháng kiên trì điều trị nội trú, bệnh nhân phục hồi tốt và được xuất viện. Tuy nhiên, thử thách vẫn chưa dừng lại.

Tái khám sau 1 tháng, các bác sĩ phát hiện chị Y. có u nang buồng trứng kích thước lớn có dấu hiệu dọa vỡ. Khi tiến hành phẫu thuật u nang, các bác sĩ bắt buộc phải tạm ngưng các thuốc điều trị thiếu máu tán huyết và thuốc chống đông. Việc mất máu do phẫu thuật cộng với nguy cơ bệnh Lupus bùng phát trở lại trở thành một bài toán cân bằng sinh tử.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, ca phẫu thuật u nang buồng trứng đã diễn ra thành công. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị củng cố và phục hồi sức khỏe toàn diện.