Phù mắt cá chân, ngứa da, tiểu đêm: Khi nào cần kiểm tra thận?

Người mắc bệnh thận mạn giai đoạn đầu vẫn có thể ăn uống, làm việc và sinh hoạt bình thường mà không biết thận đang gặp vấn đề. Trên thực tế, nhiều trường hợp bệnh thận mạn tính tiến triển âm thầm, chỉ được phát hiện khi xét nghiệm máu hoặc nước tiểu, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Chức năng thận suy giảm là một trong những yếu tố làm da khô ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dù cơ thể vẫn đang khỏe mạnh nhưng người mắc nên cân nhắc kiểm tra thận nếu xuất hiện những dấu hiệu sau:

Sưng nhẹ quanh mắt, bàn chân hoặc mắt cá chân

Tình trạng phù xảy ra khi dịch tích tụ trong các mô, khiến một số vùng cơ thể sưng lên. Người bệnh nhận thấy mí mắt phù nhẹ vào buổi sáng, mắt cá chân to hơn bình thường hoặc giày dép trở nên chật hơn.

Thận giúp cơ thể đào thải nước dư thừa qua nước tiểu. Khi chức năng thận suy giảm, quá trình này bị ảnh hưởng, khiến dịch tích tụ trong cơ thể. Nếu tình trạng phù mới xuất hiện, kéo dài hoặc tái diễn nhiều lần, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Đặc biệt, nếu sưng phù đi kèm khó thở hoặc đau ngực, thì cần được đưa đi cấp cứu.

Da khô, ngứa dai dẳng

Da khô, ngứa kéo dài và chuột rút vào ban đêm thường bị xem là những vấn đề nhỏ, có nguyên nhân từ thời tiết, tuổi tác hoặc vận động nhiều. Tuy nhiên, ở người mắc bệnh thận mạn, những biểu hiện này là do các bất thường trong quá trình điều hòa khoáng chất và chất thải của cơ thể.

Thận giúp duy trì sự cân bằng của nhiều chất trong máu, trong đó có canxi và phốt pho. Khi chức năng thận suy giảm, phốt pho tích tụ và quá trình điều hòa canxi cũng bị ảnh hưởng, tiến sĩ Jay Wish, chuyên gia thận học tại hệ thống y tế phi lợi nhuận Indiana University Health (Mỹ), cho biết.

Những thay đổi này gây ngứa da, đặc biệt ở người mắc bệnh thận tiến triển. Ngoài ra, da khô cũng có thể khiến cảm giác ngứa trở nên khó chịu hơn.

Thường xuyên tiểu đêm

Thức dậy đi tiểu vào ban đêm không nhất thiết là dấu hiệu bệnh thận. Uống nhiều nước trước khi ngủ, dùng cà phê hoặc trà vào buổi tối, tuổi tác và các vấn đề về bàng quang đều có thể gây tiểu đêm.

Tuy nhiên, nếu trước đây ngủ thẳng giấc nhưng gần đây thường xuyên thức dậy để đi vệ sinh, người bệnh nên chú ý sự thay đổi này. Khi chức năng thận suy giảm, khả năng cô đặc nước tiểu bị ảnh hưởng, khiến cơ thể khó duy trì lượng nước tiểu ít hơn vào ban đêm. Vì vậy, một số người sẽ đi tiểu đêm nhiều lần hơn bình thường, theo Medical News Today.