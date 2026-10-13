Đi tiểu đêm nhiều lần có phải thận yếu?

Thận có nhiệm vụ lọc máu, loại bỏ chất thải và lượng nước dư thừa thông qua nước tiểu. Khi chức năng thận thay đổi, lượng nước tiểu và tần suất đi tiểu cũng biến đổi. Tuy nhiên, chỉ dựa vào số lần đi vệ sinh trong ngày thì không thể kết luận thận đang yếu hay khỏe, trang thông tin sức khỏe Everyday Health (Mỹ).

Tiểu đêm nhiều không phải lúc nào cũng là do thận yếu ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Dưới đây là những nguyên nhân khiến đi tiểu nhiều vào ban đêm nhưng không phải do vấn đề về thận:

Uống nhiều nước, cà phê hoặc rượu bia

Một trong những nguyên nhân đơn giản nhất khiến đi tiểu nhiều là uống nhiều nước. Khi cơ thể tiếp nhận nhiều nước, thận sẽ điều chỉnh lượng nước được đào thải qua nước tiểu.

Cà phê và trà chứa caffeine, vốn là chất có tác dụng lợi tiểu, đồng thời kích thích bàng quang, làm tăng cảm giác muốn đi vệ sinh. Rượu bia cũng làm tăng lượng nước tiểu do ảnh hưởng đến cơ chế điều hòa nước trong cơ thể.

Nếu thường xuyên thức giấc giữa đêm để đi tiểu, người mắc nên xem lại lượng nước uống vào buổi tối, thói quen uống trà hoặc cà phê và rượu bia.

Đường huyết cao do tiểu đường

Đi tiểu nhiều lần, đặc biệt khi đi kèm cảm giác khát nước liên tục, có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường. Đây là nguyên nhân quan trọng cần lưu ý, nhất là khi triệu chứng mới xuất hiện hoặc ngày càng rõ rệt.

Các triệu chứng thường gặp khác của bệnh tiểu đường là khát nước nhiều, mệt mỏi, nhìn mờ và sụt cân không rõ nguyên nhân. Khi đường huyết tăng cao, thận phải xử lý lượng đường glucose nhiều hơn bình thường. Khi glucose vượt quá khả năng tái hấp thu của thận, một phần đường đi vào nước tiểu và kéo theo nước, làm tăng lượng nước tiểu được tạo ra. Người bệnh vì thế đi tiểu nhiều hơn, đồng thời cảm thấy khát do mất nước.

Phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới

Ở nam giới trung niên và lớn tuổi, đi tiểu nhiều lần, nhất là vào ban đêm, còn có khả năng liên quan đến phì đại tuyến tiền liệt lành tính, bác sĩ Stephen Summers, chuyên gia tiết niệu tại hệ thống y tế University of Utah Health của Đại học Utah (Mỹ) cho biết.

Tuyến tiền liệt nằm ngay dưới bàng quang và bao quanh một phần niệu đạo. Khi tuyến này phì đại, niệu đạo dễ bị chèn ép, khiến nước tiểu khó thoát ra. Bàng quang phải hoạt động nhiều hơn để đẩy nước tiểu ra và khó làm rỗng hoàn toàn. Hệ quả là người bệnh thường xuyên muốn đi tiểu, dòng tiểu yếu, tiểu ngắt quãng hoặc có cảm giác vẫn còn nước tiểu sau khi đi vệ sinh.

Khi nào cần đi kiểm tra thận?

Người mắc nên đi khám nếu tình trạng đi tiểu nhiều kéo dài không rõ nguyên nhân, thường xuyên làm gián đoạn giấc ngủ hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Những dấu hiệu như tiểu ra máu, đau khi đi tiểu, đau vùng hông lưng hoặc bụng dưới, sốt và khó làm rỗng bàng quang cũng cần được chú ý.

Nếu đi tiểu nhiều kèm khát nước liên tục, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc mệt mỏi kéo dài, thì nên kiểm tra đường huyết. Nếu có phù chân, nước tiểu nhiều bọt hoặc có sẵn huyết áp cao, tiểu đường và tiền sử gia đình mắc bệnh thận, thì kiểm tra chức năng thận cũng rất cần thiết, theo Everyday Health.