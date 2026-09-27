Khó ngủ, tiểu đêm nhiều: Khi nào nên đo huyết áp?

Tuy nhiên, một số biểu hiện tưởng như rất thông thường như tiểu đêm nhiều, khó ngủ, nhìn mờ hay dễ hụt hơi có thể liên quan đến các vấn đề tim mạch cần được kiểm tra, trong đó có huyết áp.

Bác sĩ Rohit Vuppuluri, chuyên gia tim mạch đang làm việc tại Mỹ, khuyến cáo khi xuất hiện những biểu hiện bất thường kéo dài, mọi người nên kiểm tra huyết áp thay vì chủ quan.

Tiểu đêm từ 2 lần trở lên có thể liên quan đến huyết áp cao và tình trạng nhạy cảm với muối Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Tiểu đêm nhiều: Đừng chỉ nghĩ do uống nhiều nước

Theo bác sĩ Nadim Geloo, chuyên gia tim mạch đang làm việc tại Mỹ, tình trạng tiểu đêm từ 2 lần trở lên có thể liên quan đến huyết áp cao và tình trạng nhạy cảm với muối.

Huyết áp cao có thể ảnh hưởng đến chức năng của thận trong việc điều hòa dịch và muối. Ngoài ra, lượng dịch tích tụ ở chân trong ngày có thể trở lại hệ tuần hoàn khi nằm xuống vào ban đêm, làm tăng lượng máu đến thận và thúc đẩy quá trình tạo nước tiểu.

Tuy nhiên, tiểu đêm có rất nhiều nguyên nhân khác như uống nhiều nước trước khi ngủ, bệnh tuyến tiền liệt, tiểu đường, bệnh thận hoặc một số thuốc. Vì vậy, nếu thường xuyên phải thức dậy đi tiểu, đặc biệt từ 2 lần trở lên mỗi đêm, nên trao đổi với bác sĩ và kiểm tra huyết áp, theo EatingWell.

Khó ngủ kéo dài cũng cần được chú ý

Một số nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa rối loạn giấc ngủ và huyết áp. Thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hormone và khả năng điều hòa huyết áp. Ngược lại, một số vấn đề liên quan đến huyết áp và tim mạch cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Đặc biệt, bác sĩ Vuppuluri lưu ý chứng ngưng thở khi ngủ có thể làm giảm lượng ô xy trong cơ thể và tạo thêm áp lực cho hệ tim mạch, đồng thời liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp.

Do đó, nếu khó ngủ kéo dài, ngủ không sâu hoặc thường xuyên thức giấc, không nên chỉ tìm cách cải thiện giấc ngủ mà cũng cần xem xét các yếu tố sức khỏe liên quan, trong đó có huyết áp.

Nhìn mờ, hụt hơi: Khi nào cần kiểm tra?

Ngoài tiểu đêm và rối loạn giấc ngủ, một số biểu hiện khác cũng có thể xuất hiện khi huyết áp tăng cao hoặc khi đã có biến chứng tim mạch.

Thị lực suy giảm. Bác sĩ Geloo cho biết huyết áp tăng cao kéo dài có thể gây tổn thương các mạch máu nhỏ ở võng mạc, từ đó ảnh hưởng đến thị lực. Tuy nhiên, nhìn mờ có rất nhiều nguyên nhân khác nên không thể dựa vào triệu chứng này để xác định tăng huyết áp.

Dễ hụt hơi. Khó thở khi thực hiện những hoạt động trước đây vẫn làm bình thường, chẳng hạn leo cầu thang, có thể liên quan đến các vấn đề tim mạch hoặc phổi. Bác sĩ Geloo giải thích khi huyết áp duy trì ở mức cao trong thời gian dài, tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu. Theo thời gian, những thay đổi ở cơ tim có thể ảnh hưởng đến khả năng bơm máu và gây khó thở khi gắng sức.

Cảm giác hụt hơi cũng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác như thiếu máu, bệnh phổi hoặc thể lực giảm sút. Vì vậy, nếu tình trạng xuất hiện mới, kéo dài hoặc ngày càng tăng, cần được bác sĩ đánh giá.

Đừng chờ có triệu chứng mới đo huyết áp

Điều quan trọng là không nên chờ xuất hiện các dấu hiệu bất thường mới kiểm tra huyết áp. Bác sĩ Vuppuluri khuyến cáo nên theo dõi huyết áp định kỳ, đặc biệt ở những người có nguy cơ cao.

Đo huyết áp tại nhà đúng cách và ghi lại kết quả có thể giúp phát hiện sớm những bất thường. Nếu huyết áp thường xuyên cao hoặc có các triệu chứng như đau ngực, khó thở nghiêm trọng, yếu liệt đột ngột, nói khó hay nhìn mờ đột ngột, cần được chăm sóc y tế kịp thời.