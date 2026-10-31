Muốn bảo vệ thận, bữa sáng đừng bỏ qua 3 điều này

Chế độ ăn uống hằng ngày có vai trò quan trọng đối với sức khỏe thận. Đặc biệt, tiểu đường và huyết áp cao là 2 nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận mạn tính. Vì vậy, lựa chọn thực phẩm phù hợp ngay từ bữa sáng có thể góp phần kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Chuyên gia dinh dưỡng Morgan Pearson, người chuyên về chế độ ăn phòng ngừa và hỗ trợ kiểm soát bệnh mạn tính, cho biết bữa sáng thân thiện với thận nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm có nguồn gốc thực vật và hạn chế natri, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Dưới đây là 3 nguyên tắc cần lưu ý.

Ưu tiên thực phẩm thực vật giàu chất xơ

Yến mạch, bánh mì nguyên hạt, trái cây, rau củ và các loại hạt là những thực phẩm cung cấp chất xơ có lợi cho sức khỏe. Chất xơ góp phần kiểm soát cholesterol, đường huyết và hỗ trợ duy trì huyết áp ổn định.

Đây là những yếu tố quan trọng đối với sức khỏe thận, bởi đường huyết và huyết áp tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận.

Để tăng lượng chất xơ trong bữa sáng, có thể thêm quả mọng vào cháo yến mạch, ăn bánh mì nguyên hạt hoặc kết hợp rau củ với trứng.

Yến mạch, trái cây, rau củ và các loại hạt là những thực phẩm cung cấp chất xơ có lợi cho sức khỏe thận Ảnh: P.H tạo từ AI

Bổ sung protein và chất béo lành mạnh

Protein cần thiết để duy trì cơ bắp và thực hiện nhiều chức năng của cơ thể. Một số lựa chọn phù hợp cho bữa sáng gồm trứng, đậu phụ, sữa chua không đường và bơ hạt.

Bên cạnh đó, có thể bổ sung chất béo không bão hòa từ các loại hạt, quả bơ hoặc dầu ô liu. Những thực phẩm này giúp bữa ăn cân đối hơn và cung cấp các dưỡng chất cần thiết.

Với người có chức năng thận bình thường, không cần tự ý kiêng protein. Tuy nhiên, người mắc bệnh thận mạn có thể cần điều chỉnh lượng đạm tùy giai đoạn bệnh và tình trạng dinh dưỡng. Vì vậy, nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định khẩu phần phù hợp.

Hạn chế muối trong bữa sáng

Ăn quá nhiều muối khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp và tạo thêm gánh nặng cho thận.

Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.300 mg natri mỗi ngày. Để kiểm soát lượng natri, nên hạn chế các thực phẩm chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, giăm bông và các loại thịt nguội.

Thay vào đó, có thể chọn thực phẩm tươi, tự chế biến tại nhà và sử dụng gia vị tự nhiên để tăng hương vị mà không cần thêm quá nhiều muối.

Có cần kiêng thực phẩm giàu kali và phốt pho?

Người có chức năng thận bình thường không cần tự ý hạn chế các thực phẩm giàu kali như chuối, quả bơ, sữa chua, các loại hạt và ngũ cốc nguyên hạt chỉ vì lo ngại ảnh hưởng đến thận.

Tuy nhiên, ở người mắc bệnh thận mạn, khả năng đào thải kali và phốt pho có thể suy giảm. Tùy chức năng thận và kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ có thể yêu cầu điều chỉnh lượng kali, phốt pho hoặc một số dưỡng chất khác trong khẩu phần.

Vì vậy, người bệnh không nên tự loại bỏ nhiều nhóm thực phẩm khỏi thực đơn. Việc lựa chọn nguyên liệu và xây dựng khẩu phần cần dựa trên tình trạng sức khỏe, giai đoạn bệnh và hướng dẫn của bác sĩ.