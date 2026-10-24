5 dấu hiệu buổi sáng cảnh báo thận đang 'kêu cứu'

Sau đây là 5 triệu chứng tổn thương thận vào buổi sáng không bao giờ được bỏ qua, theo tờ Times Of India.

Sưng phù mặt hoặc mí mắt

Sưng mặt hoặc mí mắt khi vừa thức dậy là dấu hiệu có thể liên quan đến tổn thương thận. Thận yếu rò rỉ albumin vào nước tiểu khiến nồng độ albumin trong máu thấp - dẫn đến tình trạng này, biểu hiện rõ nhất là vùng quanh mắt sau một đêm ở tư thế nằm.

Khi chức năng lọc của thận suy giảm có thể gây ngứa da Ảnh: P.H tạo từ AI

Da khô và ngứa

Khi chức năng lọc của thận suy giảm, các chất thải như urê có thể tích tụ trong máu, cùng với tình trạng viêm, rối loạn thần kinh ngoại biên và mất cân bằng khoáng chất như phốt pho, gây ngứa da. Cơn ngứa có thể xuất hiện ở những vùng đối xứng như lưng và hai tay, nặng hơn về đêm và không thuyên giảm dù đã thoa kem dưỡng ẩm.

Nước tiểu có bọt

Nước tiểu có nhiều bọt trong thời gian dài (đặc biệt là nếu bọt không tan) thường phản ánh sự dư thừa protein trong nước tiểu - một dấu hiệu sớm của tổn thương cầu thận. Protein niệu là yếu tố dự báo sự tiến triển của bệnh thận và nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại, cần kiểm tra chức năng thận sớm.

Cảm thấy kém minh mẫn

Sự tích tụ urê và đặc biệt là thiếu máu làm giảm lượng oxy cung cấp cho não - dẫn đến mệt mỏi, xử lý thông tin chậm và kém tập trung. Tình trạng suy giảm nhận thức thường gặp khi bệnh đã tiến triển.

Hơi thở có mùi dai dẳng

Khi thận lọc kém, không thể đào thải urê một cách hiệu quả, các enzyme trong nước bọt sẽ chuyển hóa urê thành amoniac, tạo ra một mùi giống như mùi amoniac hoặc mùi nước tiểu - được gọi là "hơi thở urê". Nếu mùi này xuất hiện kèm theo các triệu chứng như buồn nôn, mệt mỏi, ngứa, phù nề, lú lẫn và giảm lượng nước tiểu, thì đây là dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng suy giảm chức năng thận tiến triển, cần khám gấp.

Tiểu đường và huyết áp cao là nguy cơ hàng đầu gây bệnh thận. Vì vậy, người mắc các bệnh này cần đặc biệt theo dõi các triệu chứng kể trên để thăm khám sớm.