Muốn thận khỏe, bác sĩ khuyên chú ý thói quen này

Bác sĩ George Hart, chuyên gia thận học, Giám đốc Y tế của Interwell Health (Mỹ), cho rằng một trong những thay đổi đáng chú ý là hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, đồng thời giảm muối và đồ uống có đường, theo Parade.

Giảm thực phẩm chế biến sẵn để bảo vệ thận

Theo bác sĩ Hart, ăn quá nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể khiến cơ thể hấp thụ nhiều natri, đường và các chất dinh dưỡng khác không có lợi nếu tiêu thụ thường xuyên. Đây cũng là những yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, thừa cân và tiểu đường - các yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh thận mạn.

Các chuyên gia khuyên người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa phải mỗi tuần, phù hợp với thể trạng Ảnh: P.H tạo từ AI

Natri dư thừa có thể làm tăng huyết áp. Khi huyết áp tăng kéo dài, các mạch máu nhỏ trong thận có thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến khả năng lọc máu của cơ quan này.

Trong khi đó, chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm giàu năng lượng có thể góp phần tăng cân, kháng insulin và làm tăng nguy cơ tiểu đường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên quan giữa việc tiêu thụ nhiều thực phẩm siêu chế biến với nguy cơ mắc bệnh thận mạn cao hơn. Tuy nhiên, mức độ nguy cơ có thể khác nhau tùy nhóm thực phẩm và đặc điểm của từng người.

Không chỉ ăn uống, cần chú ý cả lối sống

Bên cạnh điều chỉnh chế độ ăn, bác sĩ Hart khuyến nghị duy trì hoạt động thể chất thường xuyên. Người trưởng thành nên hướng tới ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa phải mỗi tuần, phù hợp với thể trạng.

Kiểm soát căng thẳng thông qua các hoạt động như thiền, hít thở sâu hoặc yoga cũng có thể hỗ trợ duy trì lối sống lành mạnh.

Ngoài ra, một số thuốc có thể ảnh hưởng đến chức năng thận, đặc biệt khi sử dụng kéo dài hoặc không đúng chỉ định. Vì vậy, người dân không nên tự ý dùng thuốc trong thời gian dài và nên trao đổi với bác sĩ khi cần sử dụng thuốc thường xuyên.

Với những người có nguy cơ cao như mắc tăng huyết áp, tiểu đường hoặc có tiền sử bệnh thận, kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bất thường và có biện pháp can thiệp phù hợp.