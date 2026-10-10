Tăng huyết áp: Chuyên gia chỉ ra 3 nhóm thực phẩm nên hạn chế

Dù chế độ ăn uống tổng thể vẫn có ảnh hưởng lớn hơn từng loại thực phẩm riêng lẻ, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng vẫn lưu ý một vài nhóm thực phẩm có thể ảnh hưởng bất lợi đến huyết áp, đồng thời đưa ra lời khuyên giúp kiểm soát chỉ số này, theo Eating Well (Mỹ).

Việc thường xuyên ăn các thực phẩm chứa nhiều natri như thịt chế biến sẵn, súp đóng hộp và đồ ăn vặt mặn có thể góp phần làm tăng huyết áp ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Đồ ăn vặt nhiều natri

Lượng muối cao trong nhiều loại đồ ăn vặt siêu chế biến giúp món ăn trở nên đậm đà, dễ ăn hơn nhưng cũng có thể làm lượng natri tiêu thụ hằng ngày tăng đáng kể. Với nhiều người, tiêu thụ quá nhiều natri có thể khiến cơ thể giữ nước, gây cảm giác phù, chướng bụng và làm tăng huyết áp do natri ảnh hưởng đến thể tích máu.

Bà Sheri Gaw, chuyên gia dinh dưỡng (Mỹ), cho biết các món ăn vặt mặn như bánh snack, khoai tây chiên và bỏng ngô có bơ, muối có thể khiến cơ thể giữ lại nhiều nước hơn, từ đó tạo áp lực lên mạch máu và làm tăng huyết áp.

Thịt chế biến sẵn

Một nghiên cứu cho thấy ăn 49 g thịt chế biến sẵn mỗi ngày, tương đương khoảng 2 lát thịt nguội, có liên quan đến nguy cơ tăng huyết áp cao hơn 30%. Ngay cả khi tiêu thụ lượng nhỏ hơn, khoảng 17 g mỗi ngày, nguy cơ cũng tăng 19%.

“Các loại thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích chứa chất béo bão hòa và natri. Khi được ăn thường xuyên và quá mức, chúng có thể làm tăng huyết áp”, chuyên gia Gaw nói.

Mọi người nên hạn chế thịt chế biến sẵn và thay thế bằng thịt tươi, thịt nạc hoặc các nguồn đạm thực vật.

Súp đóng hộp

Theo bà Caroline Thomason Bunn, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, súp đóng hộp có thể mang lại cảm giác ấm bụng, dễ chịu, nhưng cũng có thể chứa nhiều natri. Chỉ nửa cốc súp gà và rau củ cô đặc đóng hộp đã có thể cung cấp 36% giới hạn natri khuyến nghị mỗi ngày.

Ở một số người nhạy cảm với muối, huyết áp có thể tăng sau khi ăn thực phẩm siêu chế biến đóng hộp như súp, ngay cả khi họ chưa bị tăng huyết áp. Về lâu dài, thường xuyên tiêu thụ những thực phẩm này có thể làm nguy cơ tăng huyết áp tăng lên.

“Mọi người nên tìm các loại súp có hàm lượng natri thấp hơn hoặc tự nấu súp tại nhà với đậu, rau củ và các loại rau thơm. Cách này vừa giúp món ăn đậm đà, vừa kiểm soát được lượng muối”, bà Thomason Bunn khuyên.

Tự nấu ăn tại nhà giúp dễ kiểm soát lượng natri trong thực phẩm, đồng thời tạo cơ hội để bổ sung thêm những thực phẩm có lợi cho huyết áp ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Những cách giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh

Dưới đây là 4 lời khuyên hỗ trợ kiểm soát huyết áp:

Uống đủ nước: Uống nước và ăn các loại trái cây, rau củ giàu nước có thể giúp cơ thể duy trì đủ nước, qua đó hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc thực vật: Trái cây, rau củ, các loại hạt, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và hạt giống rất giàu các chất dinh dưỡng như kali, magie và canxi, giúp thành mạch thư giãn và hỗ trợ cơ thể loại bỏ lượng natri dư thừa.

Tập thể dục thường xuyên: Đạp xe, bơi lội, đi bộ nhanh… vừa giúp kiểm soát cân nặng, vừa hỗ trợ huyết áp.

Nấu ăn tại nhà nhiều hơn: Chuẩn bị bữa ăn tại nhà giúp dễ kiểm soát lượng natri trong thực phẩm, đồng thời tạo cơ hội để bổ sung thêm những thực phẩm có lợi cho huyết áp.