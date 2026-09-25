Từ sáng đến tối: Người tăng huyết áp cần lưu ý những gì?

Thạc sĩ - bác sĩ Ngô Thị Kim Ánh, Phó giám đốc kiêm Trưởng khoa Khám bệnh Điều trị Ngoại trú, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP.HCM), cho biết huyết áp bắt đầu tăng vào buổi sáng, đặc biệt trong khoảng từ sáng sớm đến vài giờ sau khi thức dậy. Trong ngày, huyết áp dao động tùy theo mức độ vận động, làm việc, căng thẳng, cảm xúc, ăn uống, sử dụng cà phê hoặc hút thuốc. Khi nghỉ ngơi hay thư giãn, huyết áp thường giảm và có xu hướng giảm dần vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Huyết áp thường có xu hướng tăng sau khi thức dậy. Ở người khỏe mạnh, huyết áp thường giảm khi ngủ ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Buổi sáng huyết áp dễ tăng, cần lưu ý gì?

Theo bác sĩ Kim Ánh, buổi sáng là thời điểm huyết áp có thể tăng rõ hơn do cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động, các hormone và hệ thần kinh giao cảm cũng hoạt động mạnh hơn. Các lời khuyên để người bệnh chú ý theo dõi và kiểm soát huyết áp buổi sáng tốt hơn gồm:

Đo huyết áp: Nên đo sau khi thức dậy, khi đã đi vệ sinh và nghỉ ngơi khoảng 5 phút; trước khi uống thuốc hạ huyết áp hoặc ăn sáng. Không đo ngay sau khi vừa đi lại hoặc vận động.

Dùng thuốc: Uống thuốc hạ huyết áp đúng liều, đúng thời gian được chỉ định; không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều, ngay cả khi huyết áp buổi sáng ở mức bình thường.

Ăn sáng: Ăn đầy đủ chất với lượng vừa phải, hạn chế thực phẩm nhiều muối. Không cần kiêng hoàn toàn cà phê nếu bác sĩ không yêu cầu; nên uống vừa phải, tránh cà phê quá đặc và không uống trước khi đo huyết áp vì caffeine có thể làm huyết áp tăng tạm thời.

“Sau khi thức dậy và ăn sáng, người bệnh nên vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc tập các bài thể dục phù hợp. Nên bắt đầu từ từ và tránh vận động gắng sức đột ngột. Nếu huyết áp tại nhà thường xuyên từ 135/85 mmHg trở lên hoặc xuất hiện chóng mặt, đau ngực, khó thở, đau đầu nhiều…, nên đi khám để được đánh giá và điều chỉnh điều trị khi cần”, bác sĩ Kim Ánh khuyên.

Không nên đo huyết áp chỉ dựa vào một lần đo, đặc biệt là ngay sau khi vận động, xúc động hoặc uống cà phê ẢNH MINH HỌA: NHƯ QUYÊN

Buổi tối nên ngủ đủ, tránh tự điều chỉnh thuốc

Bác sĩ Kim Ánh cho biết, ban đêm khi ngủ, huyết áp thường giảm khoảng 10 - 20% so với ban ngày do cơ thể nghỉ ngơi và hoạt động của hệ thần kinh giảm. Ngủ không đủ giấc, ngủ không sâu hoặc thường xuyên thức giấc có thể làm huyết áp tăng và gây khó khăn trong kiểm soát huyết áp.

Do đó, vào buổi tối, bác sĩ khuyên người bệnh tăng huyết áp:

Duy trì giờ đi ngủ - thức dậy tương đối cố định; ngủ đủ 7 - 8 giờ mỗi đêm.

Thư giãn trước khi ngủ; hạn chế làm việc căng thẳng hoặc sử dụng điện thoại, máy tính quá lâu.

Tránh cà phê, trà đặc và đồ uống chứa caffeine; hạn chế rượu bia, thuốc lá và bữa ăn quá mặn hoặc quá no trước khi ngủ.

Nên đo huyết áp trước khi đi ngủ, khi cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi và trong điều kiện yên tĩnh.

Không tự ý uống thêm thuốc hạ huyết áp khi thấy huyết áp tăng nhẹ; nên dùng thuốc đúng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Nếu thường xuyên ngáy to, ngừng thở, thức giấc nhiều lần khi ngủ, đau đầu hoặc mệt mỏi khi thức dậy, nên trao đổi với bác sĩ vì đây có thể là dấu hiệu của rối loạn giấc ngủ - một yếu tố có thể làm tăng huyết áp.

Vì sao kiêng mỡ vẫn bị gan nhiễm mỡ?

“Nếu huyết áp buổi sáng thường xuyên cao hơn các thời điểm khác, hoặc huyết áp ban đêm không giảm như bình thường, người bệnh nên báo cho bác sĩ. Việc người bệnh đo huyết áp đúng thời điểm, đúng kỹ thuật và theo dõi nhiều ngày sẽ giúp bác sĩ đánh giá chính xác hơn tình trạng huyết áp và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp”, bác sĩ Kim Ánh nói.