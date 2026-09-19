Uống nhiều nước hơn, huyết áp thay đổi thế nào?

Nước và huyết áp có mối liên hệ chặt chẽ bởi máu chủ yếu được cấu tạo từ nước. Bác sĩ nội khoa Jacinta Anyaoku, đang làm việc tại Mỹ, giải thích khi cơ thể thiếu nước, thể tích máu và huyết áp đều giảm.

Để bù đắp, cơ thể sẽ co mạch máu và giữ natri nhằm đưa huyết áp trở lại. Nếu tình trạng thiếu nước kéo dài, hệ tim mạch có thể chịu thêm áp lực và việc duy trì huyết áp khỏe mạnh trở nên khó khăn hơn.

Ngược lại, uống đủ nước giúp duy trì thể tích máu bình thường và hỗ trợ tuần hoàn khỏe mạnh. Dưới đây là những thay đổi có thể xảy ra khi bạn uống đủ nước hơn, theo trang tin sức khỏe Eating Well.

Uống đủ nước có thể hỗ trợ giảm huyết áp, đặc biệt ở những người bị thiếu nước kéo dài Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Uống đủ nước giúp tuần hoàn ổn định

Uống đủ nước có thể hỗ trợ giảm huyết áp, đặc biệt ở những người bị thiếu nước kéo dài.

Khi cơ thể mất nước, tình trạng này kích hoạt giải phóng hoóc môn vasopressin nhằm giữ nước. Đồng thời, mạch máu co lại, khiến huyết áp có thể tăng.

Khi được bổ sung đủ nước, các mạch máu có xu hướng thư giãn hơn, qua đó hỗ trợ lưu thông máu và duy trì huyết áp ổn định.

Có thể giảm nguy cơ tăng huyết áp

Uống đủ nước cũng có thể góp phần giảm nguy cơ huyết áp cao.

Bác sĩ Anyaoku dẫn một nghiên cứu quy mô lớn được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Public Health, cho thấy những người uống ít nhất 6 ly nước lọc mỗi ngày, mỗi ly khoảng 240 ml, có nguy cơ huyết áp cao thấp hơn so với những người chỉ uống 1 ly.

Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Patricia Kolesa cho biết, tăng lượng nước uống trong thời gian dài có thể thúc đẩy quá trình đào thải natri, từ đó hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Uống nước nhanh có thể làm huyết áp tăng tạm thời

Điều đáng chú ý là tác động của nước lên huyết áp không phải lúc nào cũng theo hướng làm giảm.

Ở người bị hạ huyết áp thế đứng, tình trạng huyết áp tụt nhanh gây chóng mặt khi đứng lên, uống nước nhanh có thể giúp huyết áp tăng tạm thời.

Khi uống nhanh khoảng 300 - 500 ml nước, thể tích máu tăng lên, đồng thời hệ thần kinh giao cảm được kích thích, gây co mạch nhẹ và giúp nâng huyết áp trở lại.

Làm gì để cơ thể luôn đủ nước?

Một số thói quen đơn giản có thể giúp duy trì lượng nước cần thiết trong ngày:

Ăn những thực phẩm chứa nhiều nước như dưa hấu, dưa chuột, cam và dâu tây để bổ sung thêm nước và kali.

như dưa hấu, dưa chuột, cam và dâu tây để bổ sung thêm nước và kali. Mang theo một bình nước và uống từng ngụm trong ngày, thay vì chờ đến khi cảm thấy khát. Cài đặt lời nhắc uống nước định kỳ trên điện thoại hoặc đồng hồ thông minh.

Khi vận động và ra nhiều mồ hôi, có thể bổ sung chất điện giải chứa natri, magiê, kali và canxi phù hợp với nhu cầu.

Những cách khác giúp kiểm soát huyết áp

Bên cạnh uống đủ nước, chế độ ăn và vận động cũng đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát huyết áp.

Có thể áp dụng chế độ ăn DASH, tập trung vào rau củ, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Chế độ ăn này có thể giúp giảm huyết áp tâm thu từ 5 - 8 mm Hg.

Tăng cường vận động thể chất cũng có lợi. Chỉ cần dành khoảng 10 - 15 phút đi bộ mỗi ngày đã có thể giúp mạch máu thư giãn và giảm tải cho tim.

Ngoài ra, nên tăng cường tự nấu ăn tại nhà để chủ động kiểm soát lượng muối trong khẩu phần.

Các thực phẩm giàu kali như khoai tây, cà chua, chuối và các loại đậu cũng có thể được bổ sung hợp lý vào chế độ ăn nhằm hỗ trợ cơ thể đào thải natri dư thừa.