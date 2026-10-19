Uống trà, cà phê thế nào để bảo vệ sức khỏe thận?

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Vikram Kalra, làm việc tại Bệnh viện đa khoa Aakash Healthcare (Dwarka, Ấn Độ), hiểu rõ mối liên hệ giữa caffeine và chức năng thận sẽ giúp mỗi người đưa ra lựa chọn tiêu thụ phù hợp và an toàn nhất.

Hiểu được mối liên hệ giữa caffeine và chức năng thận có thể giúp mọi người đưa ra lựa chọn phù hợp trong tiêu thụ trà, cà phê hằng ngày ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Những yếu tố quyết định tác động của trà, cà phê đến thận

Bác sĩ Kalra cho biết, mối lo ngại chính khi uống trà hay cà phê thường xuất phát từ việc tiêu thụ quá mức và mức độ nhạy cảm của từng cá nhân. Việc dung nạp một lượng lớn caffeine có thể làm tăng huyết áp tạm thời. Đáng chú ý, tình trạng tăng huyết áp kéo dài và không được kiểm soát tốt chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh thận mạn tính.

"Những người đã bị tăng huyết áp hoặc đang gặp các vấn đề về thận nên chủ động trao đổi với nhân viên y tế để xác định lượng caffeine phù hợp", bác sĩ Kalra khuyến cáo.

Một vấn đề khác cần lưu ý là nguy cơ hình thành sỏi thận. Trà chứa oxalat - hợp chất tự nhiên có thể góp phần tạo thành sỏi canxi oxalat ở những người có cơ địa dễ mắc sỏi nếu uống quá nhiều. Dù vậy, nguy cơ này còn phụ thuộc vào chế độ ăn tổng thể, lượng nước nạp vào cơ thể và tiền sử bệnh lý của từng người.

Trong khi đó, cà phê chưa được chứng minh là làm tăng nguy cơ sỏi thận. Một số nghiên cứu thậm chí còn cho thấy loại đồ uống này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc sỏi thận.

Bên cạnh đó, bác sĩ Kalra lưu ý việc thêm quá nhiều đường, siro tạo hương vị hoặc kem béo có đường vào trà và cà phê có thể gây tăng cân, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Cả tiểu đường và tăng huyết áp đều là những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh thận mạn.

Người bệnh thận có thể cần tư vấn chuyên sâu về việc sử dụng sữa và các thành phần đi kèm tùy thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng và kết quả xét nghiệm thực tế, theo báo Hindustan Times (Ấn Độ).

Cảnh báo khi uống trà, cà phê quá nóng có thể gây ung thư

Lượng tiêu thụ khuyến nghị hằng ngày

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết, tiêu thụ khoảng 400 mg caffeine mỗi ngày nhìn chung không gây ảnh hưởng bất lợi ở đa số người trưởng thành, dù khả năng dung nạp ở mỗi người là khác nhau.

Bên cạnh việc kiểm soát lượng caffeine nạp vào hợp lý, mỗi người nên duy trì thói quen uống đủ nước, hạn chế đường, đồng thời theo dõi sát sao huyết áp và đường huyết.