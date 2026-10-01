Trà hay cà phê tốt hơn cho tim mạch?

Trà và cà phê đều là những thức uống quen thuộc, cung cấp caffeine cùng nhiều hợp chất thực vật có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, tác động của mỗi loại không hoàn toàn giống nhau và không thể nói trà hay cà phê luôn tốt hơn, theo trang sức khỏe OnlyMyHealth (Ấn Độ).

Trà và cà phê có gì khác nhau?

Bà Veena V, chuyên gia dinh dưỡng làm việc tại Ấn Độ, cho biết cả trà và cà phê đều có lợi cho tim. Lựa chọn phù hợp tùy thuộc vào sức khỏe và khả năng dung nạp caffeine.

Trà giàu flavonoid và thường chứa ít caffeine hơn cà phê. Trà xanh có một số bằng chứng cho thấy khả năng cải thiện cholesterol ở mức vừa phải.

Cà phê chứa axit chlorogenic và nhiều chất chống oxy hóa. Uống vừa phải có thể mang lại lợi ích cho tim và giảm nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, cà phê có thể tạm thời làm tăng huyết áp và nhịp tim.

Trà và cà phê đều có thể phù hợp với chế độ ăn uống tốt cho tim Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Trà chứa nhiều hợp chất có lợi

Trà xanh và trà đen chứa polyphenol, trong đó có flavonoid. Những hợp chất này có thể hỗ trợ chức năng mạch máu và giảm tình trạng viêm.

Một tổng quan trên tạp chí Epidemiology and Health vào năm 2024 phân tích 38 bộ dữ liệu nghiên cứu với gần 2 triệu người. Kết quả cho thấy uống trà nhiều hơn đi cùng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn. Mức uống vừa phải cho thấy mối liên hệ rõ nhất.

Với người nhạy cảm với caffeine, trà có thể là lựa chọn phù hợp hơn nhờ hàm lượng caffeine thấp hơn cà phê.

Bà Veena cho biết người bị huyết áp cao hoặc có vấn đề về rối loạn nhịp tim thường dễ dung nạp trà hơn. Lượng caffeine thấp hơn cũng ít gây tăng rõ rệt nhịp tim hoặc huyết áp.

Caffeine có thể ảnh hưởng huyết áp và nhịp tim

Caffeine có thể tạm thời làm tăng huyết áp và nhịp tim. Mức độ ảnh hưởng thay đổi tùy từng người.

Bà Veena cho biết người nhạy cảm với caffeine hoặc dễ hồi hộp thường dung nạp trà tốt hơn, nhất là khi uống với lượng nhỏ.

Một tổng quan trên Health Science Reports cũng ghi nhận trà và cà phê có thể ảnh hưởng đến hoạt động tim mạch. Caffeine là yếu tố cần được chú ý.

Lượng caffeine phù hợp tùy từng người

Không có một mức caffeine phù hợp cho tất cả người mắc bệnh tim. Bà Veena cho biết người trưởng thành khỏe mạnh, không gặp vấn đề về nhịp tim, có thể uống cà phê ở mức vừa phải. Người uống caffeine thường bị hồi hộp, khó ngủ, lo âu hoặc trào ngược nên cân nhắc giảm lượng dùng. Người mắc bệnh tim cũng cần điều chỉnh lượng caffeine theo tình trạng cụ thể.

Chọn trà hay cà phê?

Người bị huyết áp cao hoặc hay hồi hộp có thể dễ dung nạp trà hơn. Người nhạy cảm với caffeine có thể chọn trà hoặc thức uống ít caffeine.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể đưa cà phê vào chế độ ăn uống lành mạnh với lượng vừa phải. Người lo ngại cholesterol có thể cân nhắc trà xanh.

Người khó ngủ nên tránh cả trà và cà phê gần giờ đi ngủ. Cả hai loại đồ uống cũng nên hạn chế đường thêm vào.

Hạn chế của trà và cà phê

Trà có thể làm giảm hấp thu sắt nếu uống cùng bữa ăn. Điều này đáng chú ý với người thiếu sắt hoặc thiếu máu.

Cà phê chứa nhiều caffeine có thể làm nặng hơn tình trạng trào ngược, lo âu, khó ngủ hoặc hồi hộp ở một số người.

Bà Veena cho biết người trưởng thành khỏe mạnh có thể uống trà hoặc cà phê ở mức vừa phải, khoảng 3 tách mỗi ngày. Người dùng nên hạn chế đường và không thêm quá nhiều kem.