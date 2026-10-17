Bệnh thận: 5 lầm tưởng nhiều người vẫn mắc phải

Các bác sĩ chuyên khoa thận cho biết hiểu đúng về bệnh thận mạn là bước quan trọng giúp người bệnh chủ động theo dõi và điều trị, thay vì quá lo lắng hoặc chủ quan trước những dấu hiệu nguy cơ, theo Times of India.

Các bác sĩ chuyên khoa thận cho biết hiểu đúng về bệnh thận mạn là bước quan trọng giúp người bệnh chủ động theo dõi và điều trị, thay vì quá lo lắng Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

1. Mắc bệnh thận mạn đồng nghĩa cuối cùng phải chạy thận

Đây là một trong những quan niệm sai lầm phổ biến. Bệnh thận mạn được phân thành 5 giai đoạn dựa trên mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) và các dấu hiệu tổn thương thận. Không phải ai mắc bệnh cũng sẽ tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối và cần điều trị thay thế thận.

Bác sĩ Vikram Kalra, công tác tại Bệnh viện CK Birla (Ấn Độ), nhấn mạnh chẩn đoán bệnh thận mạn không có nghĩa người bệnh chắc chắn phải chạy thận. Việc điều chỉnh chế độ ăn uống, sử dụng thuốc phù hợp và kiểm soát các yếu tố nguy cơ có thể tạo khác biệt đáng kể đối với diễn tiến bệnh.

Bác sĩ Anupam Roy, công tác tại Bệnh viện Aakash Healthcare (Ấn Độ), cho biết điều trị và theo dõi đúng cách có thể giúp duy trì chức năng thận trong nhiều năm, tùy thuộc nguyên nhân, mức độ tổn thương và thời điểm phát hiện bệnh.

2. Cảm thấy khỏe mạnh nghĩa là thận vẫn bình thường

Bệnh thận mạn thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Vì vậy, người bệnh có thể không nhận thấy bất thường cho đến khi chức năng thận suy giảm đáng kể.

Bác sĩ Kalra lưu ý bệnh có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài. Bác sĩ Roy khuyến cáo người mắc tiểu đường hoặc tăng huyết áp nên kiểm tra chức năng thận bằng xét nghiệm máu và nước tiểu theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, khoảng 1 trong 3 người trưởng thành mắc tiểu đường và 1 trong 5 người bị tăng huyết áp có thể mắc bệnh thận mạn. Đây là những nhóm cần đặc biệt chú ý đến việc tầm soát và theo dõi sức khỏe thận.

3. Uống càng nhiều nước, thận càng khỏe

Uống đủ nước có vai trò đối với sức khỏe, nhưng uống thật nhiều nước không thể chữa khỏi tổn thương thận mạn.

Uống đủ nước tốt cho sức khỏe, nhưng uống nhiều nước không thể chữa khỏi tổn thương thận mạn Ảnh: P.H tạo từ AI

Theo bác sĩ Kalra, lượng nước cần bổ sung phụ thuộc vào chức năng thận, thể trạng và tình trạng sức khỏe của từng người. Một số bệnh nhân mắc bệnh thận tiến triển có thể cần kiểm soát lượng dịch đưa vào cơ thể theo chỉ định y tế. Vì vậy, người bệnh không nên tự ép mình uống nhiều nước hoặc áp dụng một công thức chung cho tất cả mọi người.

4. Bệnh thận chỉ gây tổn thương ở thận

Bệnh thận mạn không chỉ ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải mà còn có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe khác. Bệnh làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ, đồng thời có thể ảnh hưởng đến huyết áp, quá trình tạo hồng cầu và sự cân bằng các khoáng chất như canxi, kali, phốt pho.

Bác sĩ Kalra cho biết bệnh có thể gây ra những hậu quả sâu rộng đối với hệ tim mạch, xương và cân bằng khoáng chất trong cơ thể. Do đó, việc điều trị cần đi kèm kiểm soát các bệnh lý liên quan, đặc biệt là tiểu đường và tăng huyết áp.

Kiểm soát tốt những yếu tố nguy cơ này có thể góp phần làm chậm tiến triển bệnh và giảm nguy cơ biến chứng.

5. Đã mắc bệnh thận mạn thì điều trị cũng vô ích

Trên thực tế, điều trị vẫn có ý nghĩa quan trọng ngay cả khi bệnh đã được chẩn đoán. Theo bác sĩ Roy, điều trị phù hợp có thể giúp làm chậm đáng kể quá trình suy giảm chức năng thận.

Bác sĩ Kalra khuyến cáo người bệnh cần phối hợp nhiều biện pháp, gồm dùng thuốc theo chỉ định, điều chỉnh chế độ ăn, duy trì hoạt động thể chất phù hợp, bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp và tái khám định kỳ.

Phác đồ điều trị cần được cá thể hóa dựa trên nguyên nhân gây bệnh, giai đoạn bệnh và chức năng thận còn lại. Người bệnh không nên tự ý ngừng thuốc hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng quá mức khi chưa có hướng dẫn chuyên môn.

Xét nghiệm giúp phát hiện bệnh trước khi có triệu chứng

Do bệnh thận mạn thường diễn tiến âm thầm, không thể chỉ dựa vào cảm giác khỏe mạnh hay các biểu hiện bên ngoài để đánh giá chức năng thận. Bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu để đánh giá eGFR, xét nghiệm nước tiểu để phát hiện albumin niệu và các kiểm tra cần thiết khác.

Bác sĩ Roy nhấn mạnh việc xác định nguyên nhân, giai đoạn bệnh và mức độ chức năng thận còn lại có ý nghĩa quan trọng đối với lựa chọn điều trị. Các yếu tố nguy cơ như tiểu đường và tăng huyết áp cũng cần được kiểm soát chặt chẽ.

Người mắc các bệnh lý này nên trao đổi với bác sĩ về thời điểm kiểm tra chức năng thận. Phát hiện sớm, điều trị phù hợp và theo dõi đều đặn có thể giúp bảo vệ chức năng thận lâu dài và hạn chế biến chứng.