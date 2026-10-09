Bệnh thận nên ăn cá gì? 4 lựa chọn giàu dinh dưỡng

Dưới đây là những loại cá giàu dinh dưỡng và có lợi cho sức khỏe thận:

Cá trích

Cá trích thuộc nhóm cá béo và là nguồn cung cấp omega-3 tốt. Ngoài chất béo có lợi, cá trích còn chứa protein, vitamin và các khoáng chất cần thiết. Trong 100 gram cá trích nấu chín chứa khoảng 542 mg kali, 292 mg phốt pho và 95 mg natri, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Cá thu giàu protein và các loại a xít béo omega-3 như EPA, DHA ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san European Journal of Nutrition đã theo dõi hơn 4.000 người trưởng thành trong thời gian dài. Kết quả cho thấy những người nạp nhiều omega-3 hơn có nguy cơ mắc bệnh thận mạn thấp hơn.

Khi ăn cá trích, nên ưu tiên cá tươi hoặc đông lạnh, hạn chế các loại cá trích ướp muối, cá trích hun khói hoặc các sản phẩm chế biến sẵn khác.

Cá thu

Cá thu cũng là một loại cá béo giàu omega-3 và protein. Trong 100 gram cá thu nấu chín chứa khoảng 558 mg kali, 318 mg phốt pho và 203 mg natri. Vì vậy, cá thu có giá trị dinh dưỡng cao. Cá thu có thể được chế biến bằng nhiều cách khác nhau, từ hấp, luộc, nướng đến kho. Khi chế biến cho người có vấn đề về thận, cần hạn chế lượng muối, nước mắm nêm vào món cá.

Cá tuyết

Cá tuyết là loại cá thịt trắng. Dù có hàm lượng omega-3 không bằng cá thu, cá trích nhưng vẫn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12 và selenium. Đây là lựa chọn phù hợp cho những người muốn thay đổi giữa cá béo và cá thịt trắng trong chữa ăn. Cá tuyết có hương vị nhẹ, dễ chế biến bằng cách hấp hoặc nướng mà không cần dùng nhiều dầu.

Cá rô phi

Cá rô phi là một trong những loại cá thịt trắng phổ biến nhất, giàu protein và thường có hàm lượng chất béo tương đối thấp. Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 100 gram cá rô phi nấu chín có khoảng 26 gram protein. Đây là lựa chọn thực tế và rẻ hơn với những người không thích cá béo.

Điều quan trọng hơn cả là cách chế biến

Với người có vấn đề về thận, một miếng cá vốn có giá trị dinh dưỡng tốt sẽ trở thành món cần tránh nếu được chế biến với quá nhiều muối, nước tương, nước mắm hoặc các loại sốt mặn.

Các phương pháp đơn giản như hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo với ít dầu thường lành mạnh hơn do ít muối và dầu mỡ. Nên ăn kèm cá với các loại rau, ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt để kết hợp thành một bữa ăn cân bằng, theo Healthline.