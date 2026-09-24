Nghiên cứu hé lộ tác động của dầu cá omega-3 lên ung thư

Các nhà khoa học tại Trường Y thuộc Đại học Yale danh tiếng của Mỹ đã tiến hành thử nghiệm trên mô hình chuột mang đột biến gien phát triển ung thư tuyến tụy giống ở người. Các tác giả đã thiết kế 12 chế độ ăn giàu chất béo khác nhau nhưng cùng mức năng lượng để so sánh tác động của từng nguồn chất béo đối với căn bệnh chết người này.

Nghiên cứu mới hé lộ tác động của dầu cá omega-3 lên ung thư Ảnh: P.H tạo từ AI

Kìm hãm sự phát triển của ung thư

Kết quả gây kinh ngạc: Chất béo từ dầu cá giúp kìm hãm mạnh mẽ sự phát triển của ung thư tuyến tụy, theo trang tin khoa học ScienceDaily.

Cụ thể, nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu axit béo không bão hòa đa (PUFA) có thể làm chậm sự phát triển của ung thư. Trong đó, omega-3, đặc biệt có trong dầu cá, cho thấy tác dụng bảo vệ rõ nhất. Ở chuột được bổ sung dầu cá, tỷ lệ mắc ung thư tuyến tụy giảm 50% so với nhóm ăn chất béo thông thường.

Ngược lại, chế độ ăn giàu axit oleic, có trong mỡ lợn và một số loại dầu khác, lại thúc đẩy khối u phát triển nhanh hơn.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Christian Felipe Ruiz và phó giáo sư Mandar Deepak Muzumdar, từ Đại học Yale, giải thích các axit béo khi tích hợp vào màng tế bào tuyến tụy sẽ quyết định mức độ nhạy cảm với quá trình tự chết tế bào do oxy hóa chất béo. Axit béo không bão hòa đa dễ bị oxy hóa hơn, khiến tế bào ung thư dễ bị tiêu diệt. Ngược lại, chất béo không bão hòa đơn như axit oleic bảo vệ khối u khỏi oxy hóa, ngăn cản tế bào ác tính tự chết.

Các tác giả kết luận tăng cường bổ sung axit béo omega-3 từ dầu cá mang lại tiềm năng phòng ngừa quý báu đối với ung thư tuyến tụy. Tuy nhiên, tiến sĩ Ruiz và phó giáo sư Muzumdar cho rằng những phát hiện này cần được tiếp tục nghiên cứu để xác định liệu cơ chế tương tự có xảy ra ở người hay không và liệu có thể phát triển thành hướng điều trị hoặc phòng ngừa trong tương lai.