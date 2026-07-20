WHO nói gì về việc dùng vitamin và omega-3 để phòng sa sút trí tuệ?

Tổng giám đốc WHO, tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết ngày nay chúng ta hiểu rõ hơn bao giờ hết về các yếu tố làm tăng nguy cơ sa sút trí tuệ. Hướng dẫn mới này giúp chuyển những hiểu biết đó thành các hành động cụ thể.

Những thay đổi trong hướng dẫn mới

Các khuyến nghị cập nhật tập trung vào việc:

Thay đổi các hành vi không có lợi cho sức khỏe.

Kiểm soát tốt các bệnh lý mạn tính.

Giảm tiếp xúc với các yếu tố môi trường bất lợi có liên quan đến nguy cơ suy giảm nhận thức, sa sút trí tuệ.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, sa sút trí tuệ còn làm suy giảm khả năng sống độc lập, ảnh hưởng đến sự an toàn của người bệnh ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

WHO khuyến nghị người trưởng thành, kể cả những người có chức năng nhận thức bình thường hoặc mới suy giảm nhận thức mức độ nhẹ, nên duy trì các hoạt động sau vì có thể giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ:

Rèn luyện nhận thức.

Tham gia các hoạt động kích thích não bộ.

Duy trì các hoạt động giao tiếp và xã hội.

WHO cũng tiếp tục khuyến nghị các biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, đồng thời góp phần giảm nguy cơ sa sút trí tuệ, gồm:

Tăng cường hoạt động thể chất.

Bỏ thuốc lá.

Hạn chế uống rượu bia.

Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Giảm tiếp xúc với ô nhiễm không khí (khuyến nghị mới được bổ sung trong bản cập nhật).

Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt các bệnh lý chuyển hóa - tim mạch như tăng huyết áp, tiểu đường, tăng cholesterol máu cũng có thể giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ.

Người bị mất ngủ đừng bỏ qua phương pháp Yoga Nidra

Không khuyến cáo bổ sung vitamin hay omega-3 để phòng sa sút trí tuệ

Đáng chú ý, WHO không khuyến cáo sử dụng vitamin nhóm B, vitamin E, axit béo omega-3 (PUFA) hoặc các chế phẩm đa vitamin, khoáng chất nhằm phòng ngừa suy giảm nhận thức hoặc sa sút trí tuệ ở những người không bị thiếu hụt các chất này.

Lý do là hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học cho thấy việc bổ sung các vitamin hoặc omega-3 ở người không thiếu các chất này giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức hay sa sút trí tuệ. Vì vậy, WHO không khuyến cáo sử dụng thường quy do lợi ích chưa được chứng minh rõ ràng.

WHO nhấn mạnh rằng việc hiểu rõ các yếu tố nguy cơ và chủ động áp dụng các biện pháp phòng ngừa có thể giúp cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống, đồng thời giúp mọi người sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn và duy trì được sự độc lập lâu hơn, theo News Medical (Anh).