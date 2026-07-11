Người bị cholesterol cao nên ăn gì để bảo vệ tim mạch?

Cholesterol cao thường không gây triệu chứng rõ ràng nhưng lại âm thầm làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm. Khi cholesterol dư thừa tích tụ trong thành động mạch, các mảng xơ vữa sẽ dần hình thành, khiến lòng mạch hẹp lại và cản trở dòng máu lưu thông. Nếu không được kiểm soát kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến bệnh động mạch vành, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, theo chuyên trang sức khỏe OnlyMyHealth.

Theo các chuyên gia, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi chế độ ăn uống là một trong những biện pháp quan trọng giúp cải thiện chỉ số cholesterol và bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.

Rau xanh và trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và chất xơ, đồng thời chứa rất ít chất béo bão hòa tốt cho người bị cholesterol cao

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Chất xơ hòa tan giúp giảm cholesterol xấu

Một báo cáo đăng trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ hòa tan và chất béo không bão hòa, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa cùng thực phẩm chế biến sẵn, có thể cải thiện sự cân bằng giữa cholesterol LDL (cholesterol xấu) và cholesterol HDL (cholesterol tốt).

Theo bà Archana Batra, chuyên gia dinh dưỡng kiêm chuyên gia giáo dục bệnh tiểu đường (Ấn Độ), chất xơ hòa tan có khả năng liên kết với cholesterol trong đường tiêu hóa, từ đó hỗ trợ đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể trước khi được hấp thu vào máu.

Nguồn chất xơ hòa tan dồi dào có trong yến mạch, lúa mạch, các loại đậu, đậu lăng, táo và các loại quả mọng. Duy trì những thực phẩm này trong khẩu phần ăn hằng ngày có thể góp phần giảm dần cholesterol LDL theo thời gian.

Bổ sung rau xanh, cá béo và các loại hạt

Rau xanh và trái cây là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống ô xy hóa và chất xơ, đồng thời chứa rất ít chất béo bão hòa. Táo, các loại quả mọng, bông cải xanh, cà rốt cùng nhiều loại rau có màu sắc đa dạng đều là những lựa chọn có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Bà Archana Batra khuyến khích nên bổ sung rau và trái cây theo mùa trong mỗi bữa ăn để đa dạng dưỡng chất và tăng lượng chất xơ.

Đối với chất béo, người bị cholesterol cao không cần kiêng hoàn toàn mà nên thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa từ dầu ô liu, dầu lạc, dầu mù tạt, quả bơ và các loại hạt.

Theo Hiệp hội Lipid Quốc gia Mỹ, hạnh nhân, óc chó, hạt lanh và hạt chia là những lựa chọn phù hợp cho người có cholesterol cao. Ngoài ra, cá hồi, cá thu và cá mòi giàu omega-3. Dù omega-3 không trực tiếp làm giảm cholesterol LDL, dưỡng chất này giúp giảm triglyceride và giảm viêm, qua đó hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Các chuyên gia khuyến nghị nên ăn cá béo từ 1-2 lần mỗi tuần.

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Ngược lại, bánh ngọt, bánh quy, thịt chế biến, đồ chiên rán và thức ăn nhanh thường chứa nhiều chất béo không lành mạnh, đường và muối. Tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể khiến cholesterol tăng cao và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo bà Archana Batra, không có một loại thực phẩm riêng lẻ nào có thể tự làm giảm cholesterol. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh trong thời gian dài, kết hợp tập luyện, kiểm soát cân nặng và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Chính sự thay đổi đồng bộ trong lối sống mới mang lại hiệu quả bền vững trong kiểm soát mỡ máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.