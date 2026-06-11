Ít ai ngờ omega-3 và chất xơ trong mè đen lại mang đến những lợi ích này

Dưới đây là những lợi ích sức khỏe tiềm năng và một số lưu ý khi sử dụng hạt mè đen, theo Health (Mỹ).

Hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn

Mè đen chứa nhiều chất xơ hơn mè trắng nhờ vẫn giữ nguyên lớp vỏ ngoài. Khoảng 28 g mè đen cung cấp 3 g chất xơ, tương đương 11 - 12% nhu cầu chất xơ khuyến nghị mỗi ngày ở người trưởng thành. Chất xơ giúp tăng khối lượng và làm mềm phân, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, từ đó góp phần giảm táo bón.

Axit béo omega-3 trong mè đen còn có thể giúp tăng lưu lượng máu lên não, hỗ trợ cấu trúc và chức năng của tế bào thần kinh ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Một nghiên cứu tổng quan cho thấy khoảng 50% thành phần của hạt mè đen là chất béo. Đây là những hợp chất quan trọng giúp nuôi dưỡng và bảo vệ các tế bào trong cơ thể, bao gồm cả tế bào não.

Trong đó, chất béo không bão hòa - một loại chất béo có trong mè đen - được cho là có liên quan đến khả năng nhận thức và trí nhớ tốt hơn, đồng thời có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Ngoài ra, axit béo omega-3 trong mè đen còn có thể giúp tăng lưu lượng máu lên não, hỗ trợ cấu trúc và chức năng của tế bào thần kinh.

Cung cấp nhiều chất chống oxy hóa

Hạt mè đen chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E, flavonoid và polyphenol. Các hợp chất này có khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do gây ra. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mè đen chứa lượng chất chống oxy hóa, đặc biệt là vitamin E và flavonoid, cao hơn so với mè trắng.

Bổ sung dưỡng chất cho xương và cơ bắp

Hạt mè đen chứa nhiều khoáng chất quan trọng như canxi, sắt và magie - những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe xương, cơ bắp và hoạt động dẫn truyền thần kinh. Để tăng cường hiệu quả, các chuyên gia khuyến nghị kết hợp mè đen với những thực phẩm giàu khoáng chất khác như rau lá xanh, sữa và các chế phẩm từ sữa hoặc thịt đỏ.

Các chuyên gia khuyến nghị kết hợp mè đen với những thực phẩm giàu khoáng chất khác như rau lá xanh, sữa và các chế phẩm từ sữa ẢNH minh họa: N.Q TẠO TỪ AI

Bổ sung protein

Khoảng 20% thành phần của hạt mè đen là protein - dưỡng chất đóng vai trò xây dựng tế bào, cơ bắp và các mô trong cơ thể. Mặc dù lượng mè đen ăn mỗi ngày thường không đủ lớn để tạo ra sự khác biệt đáng kể về khối cơ, nhưng chúng có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Rắc mè đen lên các món ăn cũng giúp tăng cảm giác no lâu, đặc biệt khi kết hợp với những thực phẩm giàu dinh dưỡng khác như bánh mì nguyên cám với bơ, rau củ nướng hoặc yến mạch.

Một số lưu ý khi ăn mè đen

Hàm lượng chất xơ cao trong mè đen có thể gây đầy bụng, chướng hơi hoặc gây khó chịu ở những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Để hạn chế tình trạng này, nên bổ sung mè đen từ từ vào chế độ ăn để cơ thể có thời gian thích nghi.

Ngoài ra, mè là một trong những thực phẩm dễ gây dị ứng. Nếu nghi ngờ bị dị ứng với mè, nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn và thực hiện các xét nghiệm cần thiết.