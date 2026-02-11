Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tết muốn đường ruột khỏe, đừng quên loại trái cây này

Thiên Lan
Thiên Lan
11/02/2026 18:51 GMT+7

Chắc hẳn bạn đã quen với câu nói: 'Mỗi ngày 1 quả táo, bạn sẽ tránh xa bác sĩ'. Và một chuyên gia hàng đầu về tiêu hóa, gan mật vừa khẳng định mỗi ngày 1 quả chuối cũng làm được điều này!

Chuối làm điều kỳ diệu gì cho sức khỏe?

Trong bài đăng trên mạng xã hội gần đây, tiến sĩ Shubham Vatsya, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa và gan mật tại Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), lý giải tại sao ăn chuối mỗi ngày giúp cải thiện cả sức khỏe đường ruột và sức khỏe tổng thể, theo tờ Hindustan Times.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Tiến sĩ Vatsya cho biết chuối là món ăn nhẹ dễ hấp thụ và thân thiện với đường ruột. Chúng chứa nhiều tinh bột kháng và chất xơ prebiotic, giúp nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Những vi khuẩn này lên men chất xơ để tạo ra các axit béo chuỗi ngắn giúp phục hồi ruột, giảm viêm và cải thiện sức khỏe đường ruột lâu dài.

Tết ăn chuối đúng cách, cơ thể khỏe hơn mỗi ngày - Ảnh 1.

Ăn chuối mỗi ngày giúp cải thiện cả sức khỏe đường ruột và sức khỏe tổng thể

Ảnh: AI

Đường ruột khỏe mạnh là nền tảng cốt lõi của sức khỏe toàn diện, nơi chứa hơn 70% hệ miễn dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến chuyển hóa. Thông qua trục ruột - tim - não, hệ vi sinh vật cân bằng giúp điều hòa huyết áp, giảm viêm, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin cải thiện tâm trạng, giảm lo âu

Kiểm soát huyết áp. Chuối là nguồn cung cấp kali dồi dào, giúp điều hòa huyết áp. Từ đó, bảo vệ hệ tim mạch, ngăn ngừa các biến cố như đột quỵ, nhồi máu cơ tim, suy tim và suy thận. Cơ chế này giúp đảm bảo tưới máu ổn định cho các cơ quan, tránh tình trạng mạch máu bị xơ cứng hoặc vỡ do áp lực cao, từ đó tăng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.

Chuối cũng rất giàu chất chống oxy hóa, giúp giảm căng thẳng oxy hóa, trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào và ADN khỏi tổn thương. Điều này giúp ngăn ngừa các bệnh mạn tính (tim mạch, ung thư, thoái hóa thần kinh), làm chậm quá trình lão hóa, tăng cường miễn dịch, cải thiện sức khỏe làn da và phục hồi cơ bắp.

Hơn nữa, chuối giàu cả chất dinh dưỡng đa lượng và vi lượng, là bổ sung hoàn hảo cho chế độ ăn uống hằng ngày. Đó cũng là nguồn cung cấp dồi dào kali, vitamin B6 và vitamin C.

Vì vậy, 1 quả chuối mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, theo Hindustan Times.

Khám phá thêm chủ đề

