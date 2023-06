3 bước skincare giúp tăng sinh collagen cho làn da tươi trẻ

Cùng tìm hiểu xem đó là những chăm sóc da nào với những sản phẩm nào nhé! Chắc chắn hàm lượng collagen sẽ tăng lên đáng kể và cải thiện các dấu hiệu lão hóa, duy trì độ đàn hồi cho làn da luôn tươi trẻ rạng rỡ.



Dưỡng da với serum vitamin C

Sử dụng serum vitamin C rất hữu ích trong việc chống lão hóa cho làn da tươi trẻ và trắng sáng rạng ngời. Bởi vitamin C là chất chống ô xy hóa nên có thể chế ngự được sự tổn thương khi tia UV xâm nhập vào cơ thể sản sinh gốc tự do.

Bên cạnh đó, serum vitamin C khi bôi lên da có tính acid cao nên thúc đẩy khả năng tự chữa lành tổn thương trên da bằng cách sản sinh collagen và elastin. Với công dụng sản sinh collagen, xóa mờ đốm nâu và bảo vệ da; serum vitamin C là sự lựa chọn hoàn hảo cho làn da lão hóa.

Chỉ cần thoa serum vitamin C 2 lần/ngày, vào buổi sáng và tối. Đặc biệt, buổi sáng là thời điểm lý tưởng để vitamin C phát huy tốt nhất công dụng bảo vệ làn da của bạn khỏi những tổn thương của tia UV.

Tẩy da chết với hoạt chất AHA

Theo các chuyên gia, AHA (A xít Alpha Hydroxy) không chỉ giúp tăng sự sản sinh collagen mà còn ngăn sự xuống cấp của cấu trúc của làn da. Cụ thể, ở tần ngoài cùng của làn da, AHA loại bỏ lớp tế bào chết tích tụ, cải thiện làn da sần sùi, kém sắc. Làn da sẽ dần trở nên mịn màng, nếp nhăn cũng được lấp đầy dần lên.

Khi sử dụng các sản phẩm chứa AHA trong quy trình skincare cần phải sử dụng đều đặn và đúng cách. Không nên lạm dụng sử dụng AHA quá nhiều có thể khiến làn da nhạy cảm và yếu hơn. Tần suất tẩy da chết với AHA từ 2-3 lần/ 1 tuần sau một thời gian sẽ sớm có làn da mịn đẹp, ngăn ngừa kích ứng.

Sử dụng sản phẩm chứa Retinoid

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, retinoid có khả năng điều chỉnh các tế bào liên quan đến việc sản sinh collagen và các sợi elastin. Đặc biệt, retinoid còn có thể ức chế sự tổng hợp collagenase - một loại enzyme gây phá hủy collagen trong cơ thể.

Vậy nên, các bạn dễ dàng thấy được trong liệu trình skincare chống lão hóa, tăng sinh collagen không thể thiếu được các sản phẩm chứa retinoid. Nhưng chú ý sử dụng các sản phẩm chứa retinoid dễ gây kích ứng, nhất là với làn da nhạy cảm như bong tróc, mẩn đỏ.

Vậy sản phẩm nào chứa retinoid hạn chế mẩn đỏ, bong tróc sau khi sử dụng và phù hợp với cả làn da nhạy cảm? Một trong những siêu phẩm retinoid đang được các group chăm sóc da, tín đồ skincare, beauty blogger, tiktoker, chuyên gia da liễu… nhắc đến trong thời điểm này là Serum chống lão hóa, phục hồi vẻ tươi sáng cho làn da Rejuvaskin Retinoid Face Serum. Đây là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng tại Mỹ.

Điểm vượt trội của Rejuvaskin Retinoid Face Serum là có chứa phức hợp Tri-RetinX hoạt động như chất thay thế tự nhiên cho retinol giúp chống lại lão hóa da và cải thiện nếp nhăn bằng cách tái tạo collagen mới cho làn da luôn tươi trẻ rạng ngời.

Vậy phức hợp Tri-RetinX là gì? Tri-RetinX là phức hợp gồm có Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và Sea Fennel mang lại hiệu quả chống lão hóa vượt trội như retinol.

HPR (Hydroxypinacolone Retinoate): Đây là một dạng retinoid hiện đại nhất hiện nay có công dụng chống lão hóa tương tự như retinoid truyền thống mà hạn chế tình trạng bong tróc, mẩn đỏ.

Bakuchiol: Là một loại retinol tự nhiên mang lại hiệu quả chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn nhanh chóng mà an toàn với mọi loại dam, kể cả da nhạy cảm.

VitAphira, Sea Fennel: Làm mờ nếp nhăn và khả năng chống viêm vượt trội.

Sự kết hợp hoàn hảo của 3 thành phần này đã tạo nên hiệu quả chống lão hóa ổn định và bền vững cho làn da mịn màng, căng tươi và sáng hồng rạng rỡ. Mà không gây kích ứng và phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Chi tiết serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn.

Rejuvaskin Retinoid Face Serum chính là giải pháp chống lão hóa đột phá hiện nay với hoạt chất retinoid. Nó cũng làm thay đổi cách suy nghĩ của người dùng về retinol là sử dụng sẽ có nguy cơ cao bị mẩn đỏ, bong tróc.

Vậy các bạn đã kịp update cách chống lão hóa với retinoid hiện đại bậc nhất hiện nay chưa. Hãy tìm hiểu ngay để có làn da căng mịn, tươi sáng tự nhiên.