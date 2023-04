Bakuchiol là gì? Tác dụng kỳ diệu với làn da và lưu ý khi sử dụng

Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về hoạt chất Bakuchiol và những lợi ích bất ngờ cho làn da. Từ đó, các bạn có thể đưa ra lựa chọn chính xác nên hay không nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc da chứa Bakuchiol.

Bakuchiol và những điều chưa ai biết

Bakuchiol là gì? Nguyên lý hoạt động ra sao?

Bakuchiol là chiết xuất được tìm thấy trong hạt và lá của cây Babchi hay còn gọi là Psoralea Corylifolia. Chúng có khả năng chống viêm, chống oxy hóa, chống vi khuẩn, khối u, bảo vệ gan... Vào năm 2007, Bakuchiol mới được sử dụng vào các sản phẩm chăm sóc da điều trị tại chỗ. Đặc biệt, Bakuchiol hoạt động trên da tương tự như Retinoids dù khác nhau về mặt hóa học.

Cụ thể, trong một nghiên nhỏ trên Tạp chí Da liễu Anh cho biết, Bakuchiol mang lại hiệu quả trong việc xóa nếp nhăn và cải thiện màu da như retinol, nhưng ít gây bong tróc và bỏng rát hơn. Một nghiên cứu khác, các sản phẩm sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm chứa Bakuchiol đã cải thiện độ mịn của làn da và các dấu hiệu lão hóa ở 60 phụ nữ lớn tuổi có làn da nhạy cảm.

Một thử nghiệm trong sản phẩm kem chống lão hóa có chứa Bakuchiol, Melatonin và dẫn xuất vitamin C. Sau 12 tuần sử dụng, nếp nhăn được cải thiện rõ rệt, tăng độ săn chắc và tổng thể chất lượng của làn da đều chuyển biến tích cực. Do đây là nghiên cứu kết hợp của 3 thành phần nên khó có thể đánh giá hiệu quả chính do Bakuchiol hay không.

Bakuchiol là chiết xuất được tìm thấy trong hạt và lá của cây Babchi với khả năng hoạt động trên da tương tự Retinoids

Khám phá 6 tác dụng "vi diệu" của Bakuchiol đối với làn da chắc chắn bạn chưa biết

Bakuchiol hoạt động như Retinoids, vậy có mang lại những tác dụng tương tự hay không? Hãy tìm hiểu ngay xem Bakuchiol có thật sự mang lại những lợi ích "vi diệu" cho làn da.

Thúc đẩy tăng sinh collagen

Nhiều kiểm nghiệm cho thấy, Bakuchiol giúp làn da trắng sáng và tươi trẻ hơn sau một thời gian sử dụng. Bởi Bakuchiol có tác dụng thúc đẩy tăng sinh collagen giúp tăng khả năng tái tạo cho làn da sáng hơn, căng hơn.

Bakuchiol có tác dụng thúc đầy tăng sinh collagen cho làn da căng trẻ

Ngăn ngừa và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn

Lượng collagen trong cơ thể được sản sinh nhiều hơn giúp làn da đầy đặn, săn chắc và giảm thiểu hẳn các nếp nhăn. Nguyên lý hoạt động của các loại kem có chứa Bakuchiol là làm tăng lượng collagen trong da, thứ mà chúng ta mất dần khi già đi. Vậy nên, làn da duy trì được độ đàn hồi và ngăn ngừa nếp nhăn hình thành.

Sản phẩm Bakuchiol được xem là tốt nhất có thể làm giảm nếp nhăn hiệu quả là khi kết hợp với Hyaluronic Acid. Bởi hoạt chất này có khả năng bổ sung độ ẩm và ngăn chặn sự thoát hơi nước cho làn da luôn căng bóng ngậm nước. Theo đó, sự kết hợp Bakuchiol với khả năng tăng sinh collagen và Hyaluronic Acid chính là giải pháp hoàn hảo chống lại sự hình thành nếp nhăn mới, đồng thời ngăn ngừa nếp nhăn cũ phát triển sâu hơn.

Bakuchiol có tác dụng ngăn ngừa nếp nhăn hình thành và phát triển sâu hơn

Bakuchiol có tác dụng làm dịu da

Bakuchiol có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn mạnh mẽ giúp làm dịu và chữa lành làn da bị kích ứng do mụn trứng cá hoặc bệnh chàm. Ưu điểm hơn, Bakuchiol nhẹ nhàng hơn Retinol không gây kích ứng và khô da.

Làm đều màu da

Bakuchiol đi sâu vào bên dưới bề mặt da để giúp làm giảm sự xuất hiện của các đốm đen và chứng tăng sắc tố da. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sau 12 tuần, Bakuchiol đã cải thiện đáng kể sắc tố da của những người tham gia.

Cũng là một chất chống oxy hóa nên các loại kem chứa Bakuchiol làm giảm tác động của các tia UV có hại lên da. Khi làn da tiếp xúc quá nhiều với các tia UV có thể khiến việc sản xuất melanin trong da mất cân bằng, dẫn đến xuất hiện các mảng sẫm màu hơn trên bề mặt. Bakuchiol sẽ bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV ngăn ngừa đốm đến mới xuất hiện và làm đều màu da.

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do

Bakuchiol là chất chống oxy hóa có tác dụng ngăn ngừa sự hoạt động và phát triển của gốc tự do. Theo một nghiên cứu năm 2000 trên chuyên trang y khoa Planta Medica, Bakuchiol có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxy hóa của các acid béo tự nhiên của làn da.

Các acid béo gồm có sebacic acid, squalene, linoleic acid và cholesterol. Khi quá trình oxy hóa diễn ra sẽ gây nên sức ép lên thành tế bào và gây nên tình trạng sưng phù. Nếu kéo dài sẽ phá vỡ tế bào dẫn đến hoại tử và mất khả năng phục hồi. Khả năng chống oxy hóa của Bakuchiol mạnh mẽ hơn cả vitamin E, một chất chống oxy hóa hàng đầu hiện nay.

Bakuchiol có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ hơn cả vitamin E

Hỗ trợ điều trị mụn trứng cá

Bakuchiol đã được chứng minh là có tác dụng ức chế sự phát triển của P. acnes, vi khuẩn gây ra mụn. Nó cũng được kết luận là hiệu quả trong việc giảm sự hiện diện của hai tác nhân chính khác gây ra mụn trứng cá là vi khuẩn tụ cầu khuẩn và nấm candida.

Bakuchiol còn là một chất chống oxy hóa, làm giảm tác động gây hại của các gốc tự do lên da. Mà chính những gốc tự do này có thể gây kích ứng cho làn da dễ bị mụn trứng cá và xẩy ra tình trạng nổi mụn không mong muốn. Bằng cách thêm các sản phẩm Bakuchiol vào quy trình chăm sóc da, có thể làm dịu làn da nhạy cảm, dễ nổi mụn.

Bakuchiol tốt cho làn da nào?

Bakuchiol hiệu quả với mọi làn da và lý tưởng nhất là những làn da khó hay không thể dung nạp hoạt chất Retinol như làn da nhạy cảm hoặc người bị bệnh rosacea. Bakuchiol cũng phù hợp với những tín đồ skincare đang tìm kiếm một thành phần chống lão hóa tự nhiên, lành tính, không gây kích ứng.

Chú ý, dù Bakuchiol ít nhạy cảm hơn Retinol nhưng bạn cần nhờ bất cứ thành phần nào cũng có thể gây ra phản ứng. Do đó, khi các bạn sử dụng các sản phẩm chứa Bakuchiol cũng phải từ từ để da có thời gian tương thích và đảm bảo không gây kích ứng, nhất là làn da nhạy cảm.

Hướng dẫn cách sử dụng Bakuchiol đúng cách đạt hiệu quả trẻ hóa da tối đa

Sử dụng Bakuchiol như thế nào đúng cách mang lại hiệu quả chống lão hóa tối đa? Vậy cùng tìm hiểu xem cách sử dụng Bakuchiol như thế nào đúng cách, ngăn ngừa kích ứng được chia sẻ từ chuyên gia da liễu.

Test sản phẩm chứa Bakuchiol

Chuyên gia da liễu khuyên người dùng nên test sản phẩm chứa Bakuchiol trước khi đưa vào liệu trình skincare hàng ngày. Nhất là với làn da nhạy cảm, dễ kích ứng thì điều này là bắt buộc. Bên cạnh đó, một số sản phẩm chứa Bakuchiol có kết hợp với một số thành phần gây kích ứng cho làn da của bạn.

Cần phải test sản phẩm chứa Bakuchiol trước khi sử dụng vào liệu trình chăm sóc da hằng ngày

Sử dụng đều đặn hai lần mỗi ngày

Các bạn có thể sử dụng các sản phẩm Bakuchiol vào liệu trình chăm sóc da ban ngày và ban đêm. Nhớ ban ngày thoa kem chống nắng để bảo vệ làn da khổi tác hại của tia UV ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Liệu trình skincare ban đêm, bạn có thể sử dụng các sản phẩm Bakuchiol với công thức nặng đô hơn như các sản phẩm gốc dầu.

Lựa chọn tỷ lệ % Bakuchiol phù hợp

Để đảm bảo các sản phẩm Bakuchiol tác động tốt nhất lên làn da của bạn thì cần tìm hiểu % Bakuchiol. Theo các chuyên gia, tỷ lệ phần trăm Bakuchiol nằm trong khoảng từ 0.5% đến 2% để có kết quả tối đa và đảm bảo an toàn cho làn da.

Có thể sử dụng sản phẩm Bakuchiol với kem dưỡng ẩm, serum… chứa thành phần Hyaluronic Acid, Ceramides và Niacinamide. Chúng sẽ tăng thêm khả năng hydrat hóa cho làn da mềm mịn, căng bóng và tươi trẻ hơn.

Dù Bakuchiol phù hợp với hầu hết các sản phẩm chăm sóc da. Nhưng tốt nhất vẫn nên tránh sử dụng chung với các sản phẩm chứa Acid Alpha Hydroxy (AHAs) và Acid Beta Hydroxy (BHAs). Chú ý, bạn có thể sử dụng Bakuchiol sau khi dùng sữa rửa mặt AHA-BHA.

Bakuchiol là hoạt chất "sinh sau đẻ muộn" nhưng lại được các nhà sản xuất mỹ phẩm rất yêu chuộng và ứng dụng cho các sản phẩm của mình vì những hiệu quả mang lại. Vậy nên, các bạn có thể dễ dàng tìm được các sản phẩm chứa Bakuchiol trong nhiều các thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu hiện nay.

Hãy update và tìm cho làn da một sản phẩm Bakuchiol phù hợp trong liệu trình skincare. Dù bạn lựa chọn sản phẩm Bakuchiol của thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại nhà phân phối uy tín.



