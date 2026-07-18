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Kinh tế

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh

Đan Thanh
Đan Thanh

Hộ kinh doanh có thể nhanh chóng tra cứu nợ thuế qua Cổng thuế điện tử, ứng dụng eTax Mobile hoặc qua tra cứu thông tin cưỡng chế nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính).

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra hướng dẫn chi tiết 3 cách tra cứu nợ thuế hộ kinh doanh năm 2026.

Đơn vị này khuyến nghị người nộp thuế thường xuyên tra cứu nghĩa vụ thuế để kịp thời phát hiện các khoản còn phải nộp, tránh phát sinh tiền chậm nộp và các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Cách 1 là tra cứu trên Cổng thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn. Người nộp thuế truy cập, rồi chọn "Cá nhân" → "Đăng nhập".

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 1.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 2.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Người nộp thuế đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID), sau đó chọn "Tra cứu" → "Tra cứu nghĩa vụ thuế" → "Tra cứu".

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 3.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 4.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau đó, người nộp thuế kiểm tra Mục II - các khoản đang được ghi nhận trong hệ thống quản lý thuế. Nếu trạng thái hiển thị "Còn phải nộp", người nộp thuế cần lập giấy nộp tiền và nộp thuế theo quy định.

Cách 2 là tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile. Người nộp thuế mở ứng dụng eTax Mobile và đăng nhập bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID, sau đó chọn "Tra cứu nghĩa vụ thuế" → "Thông tin nghĩa vụ thuế" và nhấn "Tra cứu".

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 5.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 6.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 7.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cách 3 là tra cứu thông tin cưỡng chế nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh. Người nộp thuế truy cập địa chỉ https://www.gdt.gov.vn, sau đó chọn "Dịch vụ công" → "Công khai cưỡng chế nợ thuế" -> "NNT có thông báo về xuất cảnh".

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 8.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 9.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bước tiếp theo, người nộp thuế nhập mã số thuế hoặc số định danh cá nhân/căn cước công dân, nhập mã xác nhận và nhấn "Tìm kiếm".

3 cách tra cứu nợ thuế của hộ kinh doanh năm 2026 - Ảnh 10.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cơ quan thuế lưu ý, cách tra cứu này chỉ giúp kiểm tra thông tin về cưỡng chế nợ thuế và tạm hoãn xuất cảnh (nếu có). Không phải mọi trường hợp nợ thuế đều thuộc diện bị tạm hoãn xuất cảnh.

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