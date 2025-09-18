Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thế giới

3 cảnh sát bị bắn chết, 2 người bị thương tại Mỹ

La Vi
La Vi
18/09/2025 13:00 GMT+7

Một vụ nổ súng đã xảy ra tại bang Pennsylvania (Mỹ) chiều 17.9 làm 5 cảnh sát trúng đạn, trong đó 3 người tử vong.

Đài CNN dẫn nguồn tin cho biết vụ nổ súng có vẻ xảy ra trong lúc cảnh sát đang thực thi lệnh bắt giữ của tòa án. Vụ việc xảy ra vào lúc 14 giờ, khi tổng đài khẩn cấp 911 nhận được cuộc gọi về một sự cố tại thị trấn Codorus ở hạt York, miền trung bang Pennsylvania.

Ủy viên cảnh sát bang Christopher Paris nói nghi phạm nổ súng đã bị bắn chết, nhưng ông chưa công bố danh tính.

- Ảnh 1.

Một cảnh sát được đưa lên trực thăng cứu thương sau vụ nổ súng ở thị trấn North Codorus, hạt York, bang Pennsylvania hôm 17.9

ẢNH: REUTERS

Cảnh sát vẫn đang điều tra nhưng tin rằng không còn mối đe dọa nào cho người dân. Bệnh viện WellSpan, nơi điều trị 2 người bị thương nặng, đã ra lệnh phong tỏa nhằm tăng cường an ninh.

Phát biểu tại nơi xảy ra vụ nổ súng, Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro nói: “Kiểu bạo lực này là không ổn. Xã hội chúng ta phải tốt đẹp hơn thế. Chúng ta phải giúp đỡ những người mà hiện chỉ biết cầm súng, cầm vũ khí lên để giải quyết tranh cãi. Chúng ta phải nỗ lực hơn nữa để chăm sóc sức khỏe tâm thần, và phải làm tốt hơn việc tìm ra những người cần giúp đỡ, để chúng ta không còn phải xử lý những thảm kịch như thế này".

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi thông báo Cục Điều tra liên bang (FBI) và Cục Quản lý rượu, thuốc lá và vũ khí (ATF) cũng đang đến hiện trường để hỗ trợ. 

