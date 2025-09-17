Công tố viên đề nghị án tử hình cho nghi can giết ông Charlie Kirk

Công tố viên đang đề nghị mức án tử hình cho người bị nghi là hung thủ ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Tyler Robinson đã có lần đầu ra trình diện trước tòa qua video từ nhà tù vào chiều 16.9.

Công tố viên của bang Utah cho biết đã đưa ra 7 tội danh chống lại Robinson, bao gồm tội giết người có tính chất tăng nặng.

Tyler Robinson trình diện trước tòa qua video từ nhà tù vào chiều 16.9 ẢNH: REUTERS

Robinson bị cáo buộc đã bắn một phát súng từ một vị trí bắn tỉa trên mái nhà, viên đạn xuyên qua cổ ông Kirk vào tuần trước tại một trường đại học ở Utah.

Ông Kirk đã trúng đạn đang phát biểu tại một sự kiện có 3.000 người tham dự. Ông là đồng sáng lập phong trào sinh viên bảo thủ Turning Point USA và là đồng minh then chốt của Tổng thống Donald Trump.

Trong các hồ sơ tòa án, công tố viên bắt đầu trình bày vụ án chống lại Robinson, người đã lẩn trốn hơn 30 giờ trước khi được người nhà thuyết phụ nộp mình cho cảnh sát.

Vụ giết người, được ghi lại trong các video chi tiết và lan truyền nhanh chóng trên mạng, đã châm ngòi cho các lời lên án bạo lực chính trị trên khắp các hệ tư tưởng, nhưng đồng thời cũng làm bùng lên một làn sóng đổ lỗi đảng phái và lo ngại rằng vụ sát hại ông Kirk có thể dẫn đến thêm đổ máu.