3 cây cầu tại Đồng Tháp hoàn thành, mở 'nút thắt' giao thông khu vực

Ngày 20.4, đại diện Ban Quản lý dự án Hàng hải và Đường thủy (Bộ Xây dựng) cho biết, 3 cây cầu thuộc Dự án nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia (giai đoạn 1, khu vực phía nam) gồm Sa Đéc, Hồng Ngự và Giồng Găng (ở Đồng Tháp) đã hoàn thành và chính thức thông xe.

Cầu Sa Đéc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng ẢNH: A.T

Việc đưa các cây cầu này vào khai thác không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, mà còn từng bước tháo gỡ "nút thắt" lâu nay trên các tuyến vận tải thủy. Hiện, đơn vị đang hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, chuẩn bị bàn giao công trình cho địa phương quản lý.

Dự án do Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt, có tổng vốn đầu tư hơn 2.155 tỉ đồng, được xem là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực ĐBSCL. Theo quy hoạch, dự án sẽ xây mới 9 cầu, cải tạo 1 cầu và tháo dỡ 1 cầu, nhằm nâng cao tĩnh không, tạo điều kiện cho tàu thuyền lưu thông thuận lợi.

Dự án được chia thành 2 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói CĐT-XL01 gồm các hạng mục cầu Mộc Hóa, Sa Đéc, Hồng Ngự, Mỏ Cày, cải tạo cầu Giồng Găng và tháo dỡ cầu Măng Thít. Gói CĐT-XL02 triển khai xây dựng các cầu Đông Thuận, Đông Bình, Ô Môn, Thới Lai và Vàm Xáng - Thị Đội.

Riêng tại Đồng Tháp, cầu Sa Đéc và Hồng Ngự được xây mới hoàn toàn, còn cầu Giồng Găng được cải tạo, nâng cấp để phù hợp với yêu cầu khai thác hiện đại.

Khi toàn bộ dự án hoàn thành, hệ thống vận tải đường thủy nội địa trên các tuyến quốc gia sẽ được khai thác đồng bộ, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa giữa khu vực ĐBSCL với TP.HCM và các cụm cảng biển Đông Nam bộ; đồng thời công trình còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm áp lực giao thông đường bộ, hạn chế tai nạn và tăng cường đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực.