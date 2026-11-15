3 'con buôn' hoa quả vận chuyển 1,8 tấn cần sa từ Thái Lan về Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy có quy mô rất lớn, xuyên quốc gia từ Thái Lan về Việt Nam.

Ở nhóm tội vận chuyển trái phép chất ma túy, C04 đề nghị truy tố 8 bị can, gồm: Phạm Việt Anh (42 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Văn Việt (30 tuổi, quê Nghệ An), Tống Thanh Tùng (43 tuổi, quê Phú Thọ), Phùng Minh Thuận (38 tuổi, quê Quảng Trị), Bùi Đức Thuận (40 tuổi, quê Phú Thọ), Nguyễn Văn Tân (44 tuổi, quê Phú Thọ), Đỗ Văn Thái (24 tuổi, quê Hải Phòng) và Trần Thế Thắng (30 tuổi, quê Ninh Bình).

Tang vật vụ án ẢNH: C04

6 người khác bị đề nghị truy tố tội mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Lê Hoàng Anh (24 tuổi, trú P.Phương Liệt, Hà Nội), Nguyễn Đức Huy (31 tuổi, quê Bắc Ninh), Nguyễn Thùy Vân (26 tuổi, quê Lào Cai), Nguyễn Đức Huy (35 tuổi, quê Bắc Ninh), Phạm Văn Đồng (35 tuổi, quê Hải Phòng) và Vũ Thùy Liên (27 tuổi, quê Hải Phòng).

Kẹp chì đánh dấu những container chứa cần sa

Theo C04, đây là vụ án vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, do các đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài chỉ huy, điều hành.

Các đối tượng vận chuyển cần sa từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) bằng cách giấu cần sa vào các sọt nhãn khô rồi thuê Công ty vận tải JPM của Thái Lan, sử dụng container chuyển cùng với các sọt nhãn tươi nhằm che giấu cơ quan chức năng.

Theo kết luận điều tra, khoảng cuối năm 2024, Phạm Việt Anh cùng Tống Thanh Tùng và Nguyễn Văn Việt buôn trái cây từ Thái Lan về Việt Nam.

Cần sa được ngụy trang với nhãn khô trước khi chuyển về nước ẢNH: C04

Thời gian này, Việt Anh biết cặp vợ chồng Chăm và Xôm người Thái Lan mở công ty kinh doanh cần sa hợp pháp ở Bangkok (Thái Lan). Xôm đặt vấn đề với Việt Anh về việc một số người Việt Nam có nhu cầu gửi cần sa từ Thái Lan về Việt Nam, mời Việt Anh hợp tác. Việt Anh đồng ý, rủ Tùng và Việt cùng tham gia.

Sau đó, Việt Anh hỏi một người tên Óm quốc tịch Thái Lan cách đưa cần sa qua cửa khẩu thì được Óm kể có quen công an cửa khẩu, có thể đưa cần sa về Việt Nam được.

Óm dặn Việt Anh đóng cần sa vào các sọt nhựa đựng trái cây, sau đó phủ nhãn khô lên để ngụy trang rồi đóng vào container cùng nhãn tươi gửi qua Công ty vận chuyển JPM.

Với các container chứa cần sa, Óm sẽ làm việc với Công an Thái Lan để kẹp chì vào thùng, khi đi qua sẽ không bị kiểm tra.

Mua lại nông trại để làm công xưởng cần sa

Về Việt Nam, các đối tượng cho xe container xuống hàng tại Hưng Yên sau đó thuê xe tải bốc các sọt nhãn khô có chứa cần sa để đi giao đến các kho trong nước còn các thùng nhãn tươi không có ma túy được bán cho người địa phương làm long nhãn.

Những người vận chuyển ma túy ở Việt Nam sẽ được đường dây trả 100 triệu đồng/chuyến hoặc 50 triệu đồng/người/lần.

Sau 3 lần chuyển trái phép cần sa trót lọt, khoảng đầu năm 2025, Việt Anh bảo Tống Thanh Tùng và Phùng Minh Thuận dùng tiền công vận chuyển cần sa từ các lần trước để mua lại farm (nông trại) trồng cần sa tại Bangkok của Chăm, Xôm để làm nơi đóng cần sa. Tùng dùng 500 triệu đồng mua được farm này của vợ chồng Chăm, Xôm.

Nhóm này còn thấy mỗi lần chuyển ma túy phải mua nhãn để gửi cùng "rất tốn kém" nên đầu tư luôn một xưởng sấy nhãn khô ở Chiang Mai (Thái Lan). Từ đây, nhãn khô được gửi về farm cần sa, đóng gói chung và chuyển về Việt Nam.

Bằng cách này, nhóm của Việt Anh đã chuyển trái phép trót lọt 14 lần về nước. Điều tra xác định Việt Anh và Tùng phải chịu trách nhiệm hình sự với hơn 1,2 tấn cần sa, còn Việt chịu trách nhiệm nhiều nhất với hơn 1,8 tấn.

Đối với nhóm bị can mua bán trái phép ma túy trong nước, kết luận điều tra xác định những người này lập các hội nhóm trên mạng xã hội Telegram để mua bán trái phép cần sa. Hàng ngày sẽ đăng bài bán các loại cần sa để người mua liên hệ.

Người mua và người bán chỉ trao đổi qua Telegram, không gặp mặt, không biết nhau. Việc thanh toán tiền mua bán cần sa bằng tiền điện tử USDT, giao nhận ma túy bằng các ứng dụng giao hàng như Be, Xanh SM, Viettel post, Ahamove...

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu tuyển những đối tượng có việc làm không ổn định và thường sử dụng ma túy để làm kho cần sa trong nước.

Cạnh đó, các đối tượng làm kho thường không gặp, không biết chủ thuê là ai, chỉ liên lạc qua Telegram, thanh toán tiền công chủ yếu bằng tiền điện tử USDT. Cảnh sát đánh giá điều này gây khó khăn trong việc mở rộng triệt để vụ án.