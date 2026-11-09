Ông Trần Quốc Bình giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Chiều 9.11, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo quyết định, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Quốc Bình phát biểu nhận nhiệm vụ ẢNH: LÊ HIẾU/BÁO HƯNG YÊN

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, việc điều động cán bộ là chủ trương của Ban Bí thư nhằm tăng cường cán bộ lãnh đạo cho các địa phương, giúp cán bộ trẻ rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn.

Ông Hoàng Trung Dũng đề nghị trên cương vị mới, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình nhanh chóng tiếp cận công việc, sớm nắm chắc tình hình thực tiễn tại địa phương, thường xuyên sâu sát, gần gũi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên cần tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Tập trung hoàn thành kế hoạch năm 2026, chuẩn bị toàn diện kế hoạch năm 2027; rà soát kết quả 10 tháng năm 2026, đề ra các giải pháp quyết liệt để hoàn thành các chỉ tiêu, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Cạnh đó, tiếp tục đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu cán bộ chuyên môn ở cấp xã; tăng cường kiểm tra, giám sát gắn với trách nhiệm giải quyết kiến nghị từ cơ sở...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Trần Quốc Bình, bày tỏ niềm vinh dự và xúc động được Ban Bí thư tin tưởng giao trọng trách mới tại quê hương. Ông khẳng định, sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc và sớm nắm chắc tình hình; kế thừa kinh nghiệm của các cán bộ đi trước; luôn giữ vững đoàn kết, kỷ luật, chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và sự phân công của tỉnh ủy.

Cạnh đó, thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nắm chắc tình hình, cùng tập thể tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn; cam kết chuyển những lời nói thành hành động cụ thể. Phát huy những kinh nghiệm được tích lũy trong suốt quá trình công tác; chủ động học hỏi, tận tâm, nỗ lực, góp sức xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng phát triển.