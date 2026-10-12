Đưa Hưng Yên lên thành phố trước năm 2030

Từ tháng 7.2025, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình được hợp nhất thành tỉnh Hưng Yên mới. Theo Thủ tướng, đây không chỉ là mở rộng địa giới hành chính mà quan trọng hơn là hình thành một không gian phát triển mới, hội tụ những tiềm năng, lợi thế có tính bổ trợ chiến lược, tạo quy mô kinh tế lớn hơn, cơ cấu đa dạng hơn và dư địa rộng mở hơn.

Hưng Yên có vị trí địa kinh tế rất thuận lợi, vừa gắn với thủ đô Hà Nội và các trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn phía bắc, vừa có không gian hướng biển, mở ra cơ hội lớn về kinh tế biển, công nghiệp, năng lượng và logistics.

Thủ tướng Lê Minh Hưng xem quy hoạch tỉnh Hưng Yên 2021 - 2030 ẢNH: VGP

Hệ thống hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện với các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Tỉnh có nền tảng công nghiệp khá mạnh với các khu công nghiệp trọng điểm như Phố Nối A, Thăng Long II, Liên Hà Thái, Tiền Hải, VSIP Thái Bình...

Đặc biệt, lợi thế căn cơ, bền vững nhất của Hưng Yên là con người. Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, sự hội tụ của con người, văn hóa, vị trí địa chiến lược, tiềm năng và dư địa phát triển đã tạo nên những lợi thế riêng có, mở ra không gian và động lực phát triển mới bứt phá cho tỉnh Hưng Yên.

Thủ tướng khẳng định, quy hoạch tốt là điều kiện cần, nhưng tổ chức thực hiện tốt mới là yếu tố quyết định. Hưng Yên cần phát huy tối đa vị trí địa kinh tế, lấy liên kết vùng làm phương thức quan trọng để mở rộng không gian, huy động nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng; trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hiện đại, đô thị xanh, thông minh.

"Phát triển 3 vùng kinh tế, 2 hành lang phát triển và các trục phát triển chiến lược không có nghĩa là đầu tư bình quân, chia đều nguồn lực, mà phải dựa trên lợi thế so sánh, chức năng của từng khu vực, tập trung vào những động lực có sức lan tỏa lớn", Thủ tướng phát biểu.

Đổng thời, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo; từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào vốn, đất đai, lao động và khai thác lợi thế sẵn có sang dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tuyệt đối không để tình trạng hợp nhất về địa giới hành chính nhưng vẫn phân tán trong tổ chức phát triển. "Quy hoạch phải đi trước một bước, mở đường và dẫn dắt phát triển; không để quy hoạch chạy theo dự án, không điều chỉnh quy hoạch chỉ để hợp thức hóa những lợi ích trước mắt", Thủ tướng nêu rõ.

Trục phát triển từ Hà Nội ra biển không quá 1 giờ

Thủ tướng mong cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nhìn nhận Hưng Yên không chỉ ở những lợi thế hiện có, mà còn ở một không gian phát triển mới đang hình thành, đầy triển vọng, rất tiềm năng, kết nối trực tiếp với thủ đô Hà Nội, các trung tâm công nghiệp lớn và không gian kinh tế hướng biển giàu tiềm năng.

Đối với mục tiêu phấn đấu trở thành thành phố vào năm 2030, Thủ tướng đề nghị tỉnh cần rà soát đầy đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn, xây dựng lộ trình, nhiệm vụ cụ thể. Phấn đấu với quyết tâm cao nhất để sớm trước năm 2030 trở thành thành phố.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, tỉnh đã tập trung quy hoạch hệ thống giao thông với các trục đường huyết mạch xuyên suốt từ Bắc tới Nam, các tuyến đường kết nối với các tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Trong đó, đặc biệt là trục phát triển kết nối từ Hà Nội ra biển với quy mô mặt cắt 180 m, vận tốc tối đa 120 km/giờ, bảo đảm thời gian di chuyển không quá một giờ đồng hồ; tuyến đường kết nối trung tâm tỉnh tới sân bay Gia Bình và sân bay thứ 2 của Hà Nội với quy mô mặt cắt 120 m kết hợp đường sắt; dự án Khu công nghệ cao gần 500 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; dự án đầu tư phục dựng, tái hiện Phố Hiến xưa…