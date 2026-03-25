3 cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa

Ghi nhận khoảng 16 giờ chiều nay 25.3, các cửa hàng của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tại địa chỉ 15 Trần Nhân Tông, 29 Trần Nhân Tông và 139 Cầu Giấy trên địa bàn Hà Nội đều "cửa đóng then cài", không có hoạt động mua bán, cũng không có thông báo gì tới khách hàng.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện truyền thông của Bảo Tín Minh Châu cho biết, hiện chưa nhận được thông tin chính thức nào để có thể cung cấp cho báo chí.

Cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tại 139 Cầu Giấy chiều nay ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Hai cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu tại Trần Nhân Tông đều đóng cửa chiều nay. Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong cửa hàng có lực lượng công an làm việc với doanh nghiệp ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Những ngày gần đây, khi giá vàng biến động mạnh, đặc biệt là nhịp giảm giá mạnh ngày hôm qua 24.3, tại các cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu luôn nườm nượp khách hàng xếp hàng chờ mua vàng.

Bởi vậy, tình trạng đóng cửa nghỉ giao dịch, không kèm theo thông báo nào tới khách hàng như hiện tại khiến nhiều người băn khoăn.

Theo thông tin trên website chính thức của Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý tại Việt Nam.

Với hơn 36 năm phát triển, ngoài các cơ sở kinh doanh tại Hà Nội, doanh nghiệp hiện có trên 200 đại lý trên toàn quốc với 2 dòng sản phẩm chính là vàng rồng Thăng Long và vàng trang sức.

Từ năm 2025 đến nay, Bảo Tín Minh Châu vướng loạt lùm xùm vi phạm, bị xử phạt nhiều tỉ đồng.

Hồi tháng 9.2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia thông báo ra quyết định xử phạt Bảo Tín Minh Châu mức 200 triệu đồng với hành vi vi phạm là đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.

Doanh nghiệp phải cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên website. Theo đó, Bảo Tín Minh Châu phải đăng cải chính thông tin tại địa chỉ https://btmc.vn.

Trước đó, ngày 30.5.2025, Ngân hàng Nhà nước công bố kết luận thanh tra 6 công ty, ngân hàng về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng. Mỗi đơn vị bị xử phạt hành chính từ 380 triệu đồng đến 2,64 tỉ đồng, Bảo Tín Minh Châu bị phạt ở mức cao nhất 2,64 tỉ đồng.

Theo kết luận thanh tra, ngoài các vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng, Bảo Tín Minh Châu còn vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; vi phạm về giao dịch bán vàng với giá bán cao hơn giá niêm yết; vi phạm quy định về thương mại điện tử, sử dụng công nghệ số để kinh doanh vàng...