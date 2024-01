3 cựu công an 'bắn nhầm dê' bị tuyên án tù, tịch thu xe ô tô

Chiều 19.1, sau hơn 2 giờ xét xử, TAND TP.Hà Nội tuyên án đối với 3 cựu cán bộ công an trong vụ "bắn nhầm dê" của người dân.



Theo đó, tòa phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân mức án 8 tháng tù, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng mỗi người 7 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, tòa còn tuyên tịch thu để sung công đối với chiếc xe ô tô đứng tên bị cáo Tùng. Đây là chiếc xe mà nhóm bị cáo sử dụng khi gây án.

3 cựu công an trong vụ án "bắn nhầm dê" TUYẾN PHAN

Hội đồng xét xử nhận định, vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, trong đó bị cáo Nhân giữ vai trò khởi xướng, cũng là người trực tiếp nổ súng bắn hạ 2 con dê. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm cao nhất.

Hành vi phạm tội của 3 bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người dân, làm suy giảm lòng tin của người dân với lực lượng công an…

Tuy vậy, cả 3 được ghi nhận có nhân thân tốt, nhiều thành tích trong công tác; quá trình giải quyết vụ án đã ăn năn hối cải, chủ động khắc phục hậu quả, đồng thời được bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự.

Trước đó, trong phần thẩm vấn, 3 cựu cán bộ Công an H.Mỹ Đức (Hà Nội) đều thừa nhận cáo buộc của viện kiểm sát. Thế nhưng, cả 3 lại khai rằng bắn 2 con dê của người dân vì "nghĩ đây là dê hoang", chỉ đến khi bị chặn bắt mới phát hiện đã bắn nhầm.

Lời khai này bị đại diện viện kiểm sát đánh giá là không thành khẩn, không ăn năn hối cải. Các bị cáo thống nhất khai báo (về việc nghĩ là dê hoang), nhằm trốn tránh trách nhiệm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật.

Bởi lẽ, khu vực xảy ra vụ việc không thể có dê hoang, các bị cáo được đào tạo, phân công công tác phụ trách địa bàn, hơn ai hết phải hiểu rõ điều này.

Sau khi bắn hạ dê, các bị cáo không lấy dê ngay mà quan sát 4 - 5 phút mới lấy. Khi bị người dân chặn, các bị cáo không dừng xe mà bỏ chạy… Những hành vi trên cho thấy ý thức chủ quan của các bị cáo.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 26.6.2023, đại úy Nguyễn Văn Nhân, thượng úy Bùi Đình Việt và thượng úy Bùi Tiến Tùng đi ô tô, mang theo 1 khẩu súng hơi vào khu vực núi Mào Gà (xã An Phú, H.Mỹ Đức) để bắn chim.

Trong lúc đi săn, nhóm này bắn chết 2 con dê của người dân (vì cho rằng đó là dê hoang) và cho vào cốp xe ô tô rồi đi về. Khi đến khu vực cầu Ái Nàng (xã An Phú), cả nhóm bị người dân phát hiện và chặn lại.

Nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an thành phố, Công an H.Mỹ Đức khẩn trương điều tra, làm rõ.

Ngay ngày hôm sau, Giám đốc Công an TP.Hà Nội ký quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với cả 3 người. Đồng thời, Công an TP.Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội trộm cắp tài sản.

Công an TP.Hà Nội đánh giá hành vi của 3 cựu cán bộ công an là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, tư cách; nhất là trong bối cảnh lực lượng công an nhân dân nói chung, Công an TP.Hà Nội nói riêng đang tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân.