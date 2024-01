Vụ 3 cựu công an 'bắn nhầm dê': Các bị cáo không thành khẩn, trốn tránh trách nhiệm

Chiều 19.1, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên sơ thẩm xét xử vụ án "bắn nhầm dê" của người dân, từng gây xôn xao dư luận.



Ba cựu công an bị xét xử về tội trộm cắp tài sản, đều là cựu cán bộ thuộc Công an TT.Đại Nghĩa (H.Mỹ Đức, Hà Nội), gồm Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng.

3 bị cáo (từ trái qua): Bùi Đình Việt, Nguyễn Văn Nhân và Bùi Tiến Tùng TUYẾN PHAN

"Nghĩ là dê hoang nên bắn"

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Nhân cho hay, ngày 26.6.2023, khi làm việc tại cơ quan, Nhân và Bùi Tiến Tùng nói chuyện với nhau về việc đi bắn chim, sau đó Bùi Đình Việt cũng tham gia.



Cả nhóm đi trên xe ô tô, mang theo một khẩu súng hơi màu đen do Nhân chuẩn bị. Khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, do không phát hiện chim, Tùng lái xe đến khu vực núi Đốt (thôn Đức Dương, xã An Phúc, H.Mỹ Đức).

Theo lời khai của bị cáo Nhân, khi tới khu vực trên, 3 người nghe thấy tiếng dê kêu trên núi, nên dừng xe lại. Sau khi quan sát, Nhân thấy trên mỏm đá có một con dê con, không thấy ai chăn thả, cũng không thấy lều lán trông coi.

Cho rằng đây là dê hoang, bị cáo Nhân trực tiếp nổ súng, bắn con dê nhỏ 2 phát, bắn con dê lớn 1 phát. Bắn xong, Nhân ngồi trong xe, Tùng và Việt đi nhặt dê. Các bị cáo sau đó mang 2 con dê cất vào trong cốp xe rồi di chuyển, được một quãng thì bị người dân chặn lại như cáo trạng quy kết.

Đáng chú ý, trước lời khai về việc "nghĩ là dê hoàng", hội đồng xét xử hỏi bị cáo Nhân thấy lời khai này liệu có hợp lý không, bởi lẽ đây là khu vực dân cư, rất khó có chuyện động vật hoang dã ở đây.

Trả lời, bị cáo Nhân tiếp tục khẳng định thời điểm nổ súng bắn chỉ nghĩ đây là dê hoang. Do nhận thức sai lầm nên đến nay phải chịu hậu quả là bị đưa ra xét xử. "Nếu biết dê của người dân nuôi, bị cáo không bao giờ làm như vậy", bị cáo Nhân nói.

Cùng về nội dung này, hội đồng xét xử cũng đặt câu hỏi với bị cáo Bùi Tiến Tùng, rằng vì sao khi bắn dê xong không đến nhặt ngay mà phải đợi một lúc. Bị cáo Tùng cho hay, "đợi xem có phải người dân chăn thả hay không".

"Như vậy là bị cáo ý thức được đây không phải dê hoang?", hội đồng xét xử truy vấn. Bị cáo Tùng tiếp tục nói rằng, lúc đầu chỉ nghĩ là dê hoang, đến khi bị chặn lại thì mới ý thức được "có lẽ đã bắn nhầm dê của người dân".

"Ngay lúc bắn, các bị cáo đã đợi một lúc rồi mới đến nhặt?", hội đồng xét xử tiếp tục hỏi, để làm rõ lời khai của các bị cáo về việc "nghĩ là dê hoang". Bị cáo Tùng im lặng, sau đó cho hay đến nay nhận thức rõ sai phạm của bản thân, rất hối hận.

Toàn cảnh phiên tòa TUYẾN PHAN

Chủ đàn dê xin miễn tội cho 3 cựu công an

Được triệu tập tới tòa, ông N.V.X (42 tuổi), chủ đàn dê, cho biết chăn thả dê trong khu vực từ năm 2007. Đàn dê của ông X. có 49 con, được thả rông trên núi, tối mới lùa về. Quá trình chăn thả, ông X. cho hay từng bị mất dê một vài lần, lần gần nhất là vụ việc nêu trên.

Theo lời khai của ông X., trưa 26.6.2023, ông thấy chiếc xe ô tô đi chầm chậm rồi dừng lại. Thấy khả nghi, ông X. lấp kín để theo dõi.

Một lát sau, nghe thấy 2 - 3 tiếng nổ (sau này được xác định là do nhóm cựu công an bắn súng - PV), ông X. thấy con dê của gia đình ngã từ mỏm đá xuống đất. Đoán là có người bắt trộm, ông X. gọi điện về nhà cho vợ và anh trai ra đường chặn xe. Sau đó, sự việc diễn ra như cáo trạng mô tả.

Theo chủ đàn dê, 2 con dê nặng hơn 30 kg, theo giá thị trường là là hơn 6 triệu đồng. Đến nay, gia đình ông đã nhận được 20 triệu bồi thường từ các bị cáo.

"Ai trong cuộc sống cũng có lúc sai lầm, các bị cáo đã nhận thức được, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo", ông X. nói trước tòa, đồng thời cho hay có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho các cựu cán bộ công an.

Đại diện viện kiểm sát tại phiên xử TUYẾN PHAN

Viện kiểm sát: Các bị cáo không thành khẩn, không ăn năn hối cải

Bước sang phần tranh luận, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân mức án 12 - 15 tháng tù, Bùi Tiến Tùng và Bùi Đình Việt cùng mức án 9 - 12 tháng tù, cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo kiểm sát viên, cả 3 bị cáo đã không thành khẩn, không ăn năn hối cải. Các bị cáo thống nhất khai báo (về việc nghĩ là dê hoang), nhằm trốn tránh trách nhiệm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật.

Bởi lẽ, khu vực xảy ra vụ việc không thể có dê hoang, các bị cáo được đào tạo, phân công công tác phụ trách địa bàn, hơn ai hết phải hiểu rõ điều này.

Sau khi bắn hạ dê, các bị cáo không lấy dê ngay mà quan sát 4 - 5 phút mới lấy. Khi bị người dân chặn, các bị cáo không dừng xe mà bỏ chạy… Những hành vi này đã cho thấy ý thức chủ quan của các bị cáo.

Đại diện viện kiểm sát đánh giá, cả 3 bị cáo từng là cán bộ chiến sĩ công an cấp cơ sở, có nhiệm vụ phòng, chống đấu tranh tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, vì thiếu tu dưỡng phẩm chất đạo đức, các bị cáo đã sa ngã trước cám dỗ vật chất tầm thường.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến tài sản của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín lực lượng công an nhân dân, đến lòng tin của người dân đối với lực lượng. Các bị cáo cũng được ghi nhận phạm tội lần đầu, chủ động khắc phục hậu quả, được phía bị hại đề nghị miễn trách nhiệm hình sự…