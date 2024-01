Có 6 tiền án, vừa ra tù lại bị bắt giam do trộm cắp tài sản

Ngày 16.1, Công an H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Huỳnh Bảo Linh (44 tuổi, ở thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, H.Phù Cát, Bình Định) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị can Huỳnh Bảo Linh và tang vật TRỊ BÌNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 8.1, Huỳnh Bảo Linh điều khiển xe máy BS 77F5-3059 mang theo kìm cộng lực đi từ nhà đến H.Tuy Phước với ý định trộm cắp tài sản.

Khi đến tiệm thuốc tây ở xã Phước Lộc (H.Tuy Phước), Linh thấy khu vực này không có ai, cửa tiệm khóa bên ngoài nên đã dùng kìm cộng lực cắt ổ khóa cửa, vào bên trong lấy trộm tài sản, gồm: yến sào, thuốc, thực phẩm hỗ trợ, sữa bột, sản phẩm dinh dưỡng các loại và tiền mặt là 257.000 đồng.

Sau khi trộm xong, Linh điều khiển xe máy chở những tài sản trên về nhà.

Khi đi đến xã Nhơn An (TX.An Nhơn, Bình Định), Linh bị Công an TX.An Nhơn kiểm tra, phát hiện trộm cắp tài sản nên giữ lại, bàn giao cho Công an H.Tuy Phước xử lý.

Huỳnh Bảo Linh có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù ngày 7.12.2023. Hiện Linh đang bị Cơ quan CSĐT Công an H.Tây Sơn (Bình Định) khởi tố về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong quá trình chờ vụ án này đưa ra xét xử, Linh tiếp tục bị Công an H.Tuy Phước khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản.