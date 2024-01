Bình Định: Mua bán pháo trái phép, bị khởi tố

Sáng 11.1, Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Xuân An (24 tuổi, ở P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn) để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm, cụ thể là mua bán pháo trái phép.



Công an đọc quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Xuân An TRỊ BÌNH

Tối 28.12, trong lúc tuần tra, Công an P.Trần Quang Diệu (TP.Quy Nhơn) phát hiện 2 người đang đi giao một bao pháo nổ cho khách. Tại cơ quan công an, 2 người này khai nhận đã mua số pháo trên của Hồ Xuân An rồi đem bán để hưởng tiền chênh lệch.

Tổ công tác kiểm tra hành chính nơi ở của Hồ Xuân An, phát hiện người này tàng trữ 21 bao pháo banh nổ, 38 hộp pháo hoa loại 49 viên, tổng trọng lượng khoảng 78 kg.

Cũng trong sáng 11.1, Công an TP.Quy Nhơn khởi tố nhưng cho tại ngoại đối với Phạm Ngọc Linh (46 tuổi, ở P.Trần Quang Diệu) để điều tra hành vi mua bán pháo trái phép.

Ngày 31.12, Công an TP.Quy Nhơn tuần tra, phát hiện Linh chạy xe máy chở 5 hộp pháo hoa có khối lượng 7,5 kg. Làm việc với công an, Linh khai nhận cách đây 2 tháng mua số pháo này trên mạng xã hội về để tết đốt nhưng do thiếu tiền nên mang đi bán.