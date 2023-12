An Giang: Khởi tố 3 bị can buôn bán pháo nổ

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên (An Giang) chiều 27.12 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Thuận (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Điều, H.Giang Thành, Kiên Giang) và Phạm Hữu Lợi (23 tuổi, ngụ P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ), để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Cùng hành vi trên, Thị Hà (24 tuổi, vợ của Nguyễn Văn Thuận) bị khởi tố, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Công an đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thuận và Phạm Hữu Lợi TIẾN TẦM

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 ngày 22.12, tại khóm Thới An 1, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tổ công tác của Công an TP.Long Xuyên bắt quả tang Lợi chạy xe máy chở một thùng xốp, bên trong chứa hơn 2.390 quả pháo hình trái bóng, trọng lượng 9,7 kg. Quá trình điều tra, công an xác định số pháo trên Lợi mua của vợ chồng Thuận đem về bán kiếm lời.

Nguyễn Văn Thuận (áo đen) và số pháo nổ tang vật, bị lực lượng Công an TP.Long Xuyên phát hiện, bắt giữ TIẾN TẦM

Đến chiều 24.12, Thuận chạy xe máy chở 2 ba lô, bên trong chứa hơn 3.300 quả pháo hình trái bóng đến TP.Long Xuyên bán lại cho người khác thì bị lực lượng Công an TP.Long Xuyên bắt giữ cùng tang vật.



Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận tại xã Vĩnh Điều, H.Giang Thành (Kiên Giang), công an tiếp tục thu giữ 950 quả pháo nổ hình trái bóng.

Vụ buôn bán pháo nổ trên đang được Công an TP.Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.