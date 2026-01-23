3 đại tướng tái đắc cử Bộ Chính trị khóa XIV

Theo danh sách được công bố ngày 23.1, Bộ Chính trị khóa XIV có 19 ủy viên, trong đó có 10 ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử và 9 ủy viên lần đầu tham gia Bộ Chính trị.

Trong 10 ủy viên Bộ Chính trị tái cử, có 3 đại tướng đang công tác trong lực lượng vũ trang là các ông: Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

1. Đại tướng Phan Văn Giang (sinh ngày 14.10.1960, quê tỉnh Ninh Bình); trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn tiến sĩ khoa học quân sự.

Đại tướng Phan Văn Giang ẢNH: PHAN LINH

Ông Phan Văn Giang từng là chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 677, Sư đoàn 346 (chiến đấu tại Cao Bằng) từ tháng 8.1978 - 11.1979; từ tháng 9.1983 - 9.1984 là trung úy, Trung đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1037, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1.

Trong những năm tiếp theo, ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Phó sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân đoàn 1 rồi Tư lệnh Quân đoàn 1.

Từ tháng 10.2011 - 2.2014, ông Phan Văn Giang là Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; từ tháng 3.2014 - 3.2016, giữ chức Tư lệnh Quân khu 1; từ tháng 4.2016 - 3.2021 là Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 1.2021 - 3.2021, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Từ tháng 4.2021 đến nay là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Đại tướng Lương Tam Quang (sinh ngày 17.10.1965, quê tỉnh Hưng Yên); trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân chuyên ngành điều tra tội phạm; cử nhân luật.

Đại tướng Lương Tam Quang ẢNH: PHẠM KIÊN

Ông Lương Tam Quang từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Công an như: Phó trưởng phòng, Cục An ninh kinh tế, Tổng cục An ninh, Bộ Công an; Trưởng phòng, Thư ký lãnh đạo Bộ Công an; Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế tổng hợp, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an; Phó chánh văn phòng Bộ Công an (được thăng cấp bậc hàm thiếu tướng (từ tháng 11.2014); Chánh văn phòng Bộ Công an (được thăng cấp bậc hàm trung tướng (từ tháng 1.2019).

Từ tháng 8.2019 - 6.2024, ông là Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (từ 1.2020), kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (từ tháng 5.2020); tháng 1.2022 ông được thăng cấp bậc hàm thượng tướng.

Từ tháng 6.2024 - 8.2024 là Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; ngày 16.8.2024, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; ngày 20.10.2024, ông được thăng hàm đại tướng.

3. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh ngày 6.3.1962, quê tỉnh Đồng Tháp); trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân khoa học xã hội và nhân văn. Từ tháng 4.1979 - tháng 6.1979, ông là chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Ấp Bắc, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang, Quân khu 9. Từ tháng 7.1985 - tháng 2.1986, ông là trung úy, Trợ lý chính trị Tiểu đoàn Huấn luyện, Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ẢNH: TTXVN

Trong những năm tiếp theo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm Phó chính ủy rồi Chính ủy Sư đoàn 5 (Quân khu 7); Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Chính ủy Quân đoàn 4...

Năm 2013, ông được thăng quân hàm trung tướng. Tháng 1.2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Tháng 5.2016, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tháng 9.2017, ông được thăng quân hàm thượng tướng.

Ngày 30.1.2021, tại Đại hội XIII của Đảng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ngày 18.2.2021, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 5.2024, tại Hội nghị Trung ương 9, Khóa XIII của Đảng, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 3.2.2025, ông làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tháng 11.2025, ông được phong quân hàm đại tướng, giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.