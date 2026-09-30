3 dấu hiệu cho thấy đang dùng chỉ nha khoa sai cách

Nếu dùng chỉ nha khoa sai cách thì sau khi dùng, mọi người có thể gặp những vấn đề sau:

Nướu thường xuyên chảy máu

Chảy máu nướu không phải lúc nào cũng có nghĩa là đang dùng chỉ nha khoa sai. Khi nướu bị viêm do mảng bám tích tụ, chúng sẽ nhạy cảm hơn và dễ chảy máu khi đánh răng hoặc làm sạch kẽ răng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Dùng chỉ nha khoa quá mạnh có thể khiến nướu thường xuyên bị chảy máu ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tuy nhiên, nếu thường xuyên chảy máu thì nguyên nhân có thể do cách dùng chỉ nha khoa, chẳng hạn như dùng lực quá mạnh. Khi đưa chỉ qua kẽ răng, hãy thực hiện nhẹ nhàng thay vì dùng lực để ép sợi chỉ xuống nướu. Sau khi chỉ đi qua điểm tiếp xúc giữa hai răng, nên uốn sợi chỉ ôm sát một mặt răng rồi nhẹ nhàng đưa lên xuống. Cách này giúp làm sạch vùng sát nướu mà không cần tạo áp lực mạnh lên mô nướu.

Cảm thấy đau, xước ở nướu

Sau khi dùng chỉ nha khoa, nếu thường xuyên cảm thấy đau, rát hoặc nhận thấy nướu bị trầy thì có thể là do đang dùng lực quá mạnh. Điều này thường xảy ra khi cố đưa chỉ qua một kẽ răng quá chặt hoặc kéo sợi chỉ lên xuống với lực nhiều hơn mức cần thiết, bác sĩ Jennifer Webster-Cyriaque, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Nha khoa và Sọ mặt Quốc gia Mỹ (NIDCR), giải thích.

Chỉ nha khoa không cần phải được đưa thật sâu xuống dưới nướu mới có tác dụng. Mục tiêu là làm sạch phần mảng bám ở mặt bên của răng và khu vực sát đường viền nướu. Vì vậy, thay vì cố ép sợi chỉ xuống, hãy đưa chỉ qua kẽ răng một cách nhẹ nhàng rồi áp sát vào răng.

Sợi chỉ thường xuyên bị tưa, đứt

Không phải lúc nào sợi chỉ bị tưa, đứt cũng do dùng lực quá mạnh. Nếu tình trạng này lặp lại ở cùng một vị trí, có thể kẽ răng quá chặt, bề mặt răng không đều hoặc miếng trám, mão răng có cạnh khiến chỉ dễ mắc. Khi đó, không nên cố kéo mạnh vì có thể làm chỉ đứt và gây kích ứng nướu. Nếu tình trạng tái diễn, nên đến nha sĩ kiểm tra, theo Healthline.