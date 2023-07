3 dấu hiệu cho thấy đến lúc đổi smartphone mới

Độ trễ khi mở ứng dụng vượt quá 3 giây

Smartphone bị lag và chậm là một trong những lý do trực quan khiến nhiều người thay đổi điện thoại. Máy bị treo có thể do nhiều nguyên nhân, về phần mềm có thể do hệ thống mới nhất sử dụng nhiều tài nguyên hơn hoặc do phần cứng như pin và chip xử lý.

Việc smartphone lag và đơ là dấu hiệu rõ ràng nhất để thay điện thoại CHỤP MÀN HÌNH

Có thể sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra nguyên nhân mở ứng dụng bị chậm, nhưng nếu loại trừ các sự cố phần mềm có thể khắc phục được như nhiễm mã độc thì việc mở ứng dụng vẫn chậm hơn bình thường rất nhiều, điều này có nghĩa là máy đã vào giai đoạn chuyển tiếp của sự thay thế. Dù lý do là gì, nếu ngân sách không quá eo hẹp, người dùng nên cân nhắc mua một chiếc điện thoại mới càng sớm càng tốt.

Tình trạng pin dưới 80%

Linh kiện điện thoại bị lão hóa nhanh nhất chính là pin, bởi vì sạc là hoạt động thường xuyên. Người dùng bình thường sẽ luôn sạc mỗi ngày một lần, nếu có nỗi lo về pin, họ thậm chí sẽ sạc bất cứ lúc nào và mỗi lần sạc đều làm cạn kiệt chu kỳ sạc của pin, làm giảm tuổi thọ của nó.

Điện thoại có mức pin dưới 80% có thể sẽ hạ hiệu suất CHỤP MÀN HÌNH

Nói chung, pin của smartphone về cơ bản sẽ giảm xuống còn khoảng 80% sau 3 đến 5 năm sử dụng bình thường.



Dung lượng lưu trữ còn dưới 10%

Khi hệ thống ngày càng lớn hơn, dung lượng của các ứng dụng khác nhau cũng tăng lên, khiến không gian lưu trữ dù là 128 GB cũng sẽ bị cạn kiệt sớm và không thể đáp ứng nhu cầu của hầu hết người dùng.

Bộ nhớ trong thấp sẽ ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm điện thoại CHỤP MÀN HÌNH

Ngay cả khi sử dụng bình thường, hệ thống, ứng dụng, album ảnh và video sẽ dần khiến dung lượng lưu trữ của điện thoại không đủ. Mặc dù có các giải pháp lưu trữ đám mây để hỗ trợ nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài.

Trước hết, người dùng có thể phải trả tiền cho việc sử dụng đám mây. Khi tải lên một số lượng lớn tài liệu, tệp, ảnh và video quan trọng, nó sẽ chiếm nhiều dung lượng hơn và tính phí nhiều hơn. Trong tương lai gần, chi phí này sẽ tiếp tục tăng và chi phí tổng thể có thể đắt hơn so với việc nâng cấp smartphone. Vậy tại sao không bỏ tiền để mua một điện thoại di động có dung lượng lớn hơn?