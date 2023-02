3 dấu hiệu mắc bệnh, bạn nên xin nghỉ để tránh lây nhiễm

Tuy nhiên, trong một số tình huống, người bệnh cần chủ động xin nghỉ làm. Điều này không chỉ vì sức khỏe của họ mà còn tránh lây nhiễm cho đồng nghiệp.

Ho, sốt, chảy nước mũi và đau họng là những triệu chứng điển hình của cảm lạnh, cúm, thậm chí là Covid-19. Trong môi trường làm việc, đặc biệt là các phòng kín có máy lạnh, thì người bệnh có thể phát tán virus ra không khí và lây cho những người xung quanh, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Người bệnh cần xin nghỉ việc, ở nhà điều trị nếu bị cúm SHUTTERSTOCK

Khi thấy các triệu chứng sau, người bệnh nên chủ động xin nghỉ ở nhà để phục hồi sức khỏe và giảm nguy cơ lây nhiễm cho người khác:

Sốt cao

Sốt là triệu chứng thường gặp, báo hiệu cơ thể đang chiến đấu chống lại tác nhân gây bệnh. Một số trường hợp bị sốt cần phải đến bác sĩ kiểm tra ngay. Khi đó, tạm nghỉ việc là cần thiết.

Người bị sốt nên đến bác sĩ kiểm tra nếu sốt cao trên 38,5 độ C. Dù nếu có uống thuốc, chườm ấm và thử các biện pháp hạ sốt khác nhưng sau 2 ngày cơn sốt vẫn không khỏi thì cần đến bác sĩ khám.

Nhức đầu dữ dội

Nếu nhức đầu dữ dội kèm theo các triệu chứng như chảy nước mũi, hắt hơi, sốt thì rất có thể đây là triệu chứng của cúm. Cúm do virus gây ra, có triệu chứng nghiêm trọng hơn nhiều so với cảm lạnh thông thường. Lúc này, nghỉ việc ở nhà là rất cần thiết.

Cúm dễ lây lan nhất trong 3 đến 4 ngày đầu tiên xuất hiện triệu chứng. Thậm chí, virus có thể lây lan từ thời điểm 1 ngày trước khi triệu chứng đầu tiên xuất hiện đến 5 hay 7 ngày sau đó. Người bệnh có thể cần vài tuần đến khi phục hồi hoàn toàn sức khỏe.

Dương tính Covid-19

Nếu xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt, nhức đầu, đau rát họng, chảy nước mũi hay khó thở thì cần xét nghiệm Covid-19 ngay. Nếu kết quả dương tính thì cần nghỉ làm và uống thuốc điều trị. Điều này đặc biệt quan trọng với những người làm các công việc tiếp xúc với nhóm có hệ miễn dịch yếu như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch hay mắc bệnh nghiêm trọng.