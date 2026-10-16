3 dấu hiệu người tiền tiểu đường nên đi khám sớm

Nhiều người mắc tiền tiểu đường thường vẫn sinh hoạt, làm việc và tập thể dục bình thường. Tuy nhiên, họ cần đi khám nếu cơ thể xuất hiện những dấu hiệu sau:

Thường xuyên đói dù đã ăn đủ

Một trong những dấu hiệu đầu tiên cần lưu ý là thường xuyên cảm thấy đói dù vừa ăn xong hoặc lượng thức ăn không thay đổi. Cảm giác đói tăng lên có thể xuất hiện khi bệnh tiểu đường phát triển. Biểu hiện này cần đặc biệt cần chú ý nếu kèm theo thường xuyên mệt mỏi dù đã nghỉ ngơi đủ, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Đường huyết tăng cao có thể khiến người mắc nhìn mờ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Vết thương chậm lành hoặc nhiễm trùng tái phát

Vết thương chậm lành và nhiễm trùng tái phát là những triệu chứng thường xuất hiện ở người đã tiến triển từ tiền tiểu đường sang tiểu đường loại 2. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, khả năng chống lại nhiễm trùng và quá trình phục hồi của cơ thể sẽ bị ảnh hưởng, bác sĩ Joan Paul, chuyên gia da liễu tại bang Georgia (Mỹ), cho biết.

Người mắc tiểu đường sẽ gặp tình trạng vết cắt, vết xước lâu lành hoặc nhiễm trùng da tái diễn. Một số người còn bị nhiễm nấm sinh dục hoặc ngứa vùng kín thường xuyên.

Tuy nhiên, những triệu chứng này không phải biểu hiện điển hình ở tất cả người tiền tiểu đường. Chúng có thể liên quan đến các bệnh lý khác như nhiễm trùng, rối loạn tuyến giáp hoặc vấn đề dinh dưỡng. Vì vậy, người bệnh không nên tự kết luận nguyên nhân chỉ dựa trên triệu chứng.

Người mắc nên đi khám sớm nếu cân nặng giảm không rõ nguyên nhân, vết thương lâu cải thiện hoặc nhiễm trùng liên tục tái phát. Nếu vết thương sưng nóng, đỏ lan rộng, chảy mủ hoặc kèm sốt, cần được đánh giá sớm để xử trí nhiễm trùng.

Thị lực đột nhiên mờ

Nếu bỗng dưng thấy chữ trên điện thoại khó đọc hơn, tầm nhìn không còn rõ như trước hoặc thị lực thay đổi trong thời gian ngắn, thì nên đi kiểm tra sức khỏe. Tổ chức y tế phi lợi nhuận Mayo Clinic (Mỹ) liệt kê đây là dấu hiệu có xuất hiện khi tiền tiểu đường tiến triển thành tiểu đường loại 2.

Khi đường huyết tăng cao, lượng glucose trong máu làm thay đổi sự cân bằng dịch trong thủy tinh thể, ảnh hưởng đến khả năng hội tụ ánh sáng và khiến hình ảnh trở nên mờ. Vì vậy, một số người có thể nhận thấy thị lực thay đổi khi đường huyết tăng cao, theo Verywell Health.