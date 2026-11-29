Bên cạnh tránh xa rượu bia và thuốc lá, những điều sau cũng được khoa học chứng minh là có thể giúp giảm rủi ro mắc ung thư:

Vận động thường xuyên

Thừa cân, béo phì và lối sống ít vận động không chỉ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2 mà còn nhiều loại ung thư, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn nhiều rau củ, trái cây được khoa học chứng minh giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư phổi, dạ dày, đại trực tràng, vú, gan ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tình trạng dư thừa mỡ trong cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, chẳng hạn ung thư đại trực tràng, ung thư vú sau mãn kinh, nội mạc tử cung, thận và gan. Nguyên nhân là mô mỡ không chỉ có chức năng dự trữ năng lượng mà còn tham gia điều hòa hoóc môn và hoạt động chuyển hóa. Khi lượng mỡ cơ thể tăng quá mức, tình trạng viêm mạn tính xuất hiện.

Nghiên cứu công bố trên chuyên san JAMA Internal Medicine cho thấy người có mức độ hoạt động thể chất cao hơn có nguy cơ mắc 13 loại ung thư thấp hơn, đặc biệt là ung thư thực quản dạng tuyến, gan, phổi, thận và đại tràng.

Không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao mới có hiệu quả. Người ít vận động hãy bắt đầu bằng cách đi bộ 20 - 30 phút/ngày, sử dụng cầu thang thay vì thang máy hoặc đứng dậy vận động sau những khoảng thời gian ngồi lâu.

Ăn nhiều rau củ, trái cây

Rau củ và trái cây chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất chống ô xy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do. Chất xơ còn giúp cải thiện hệ tiêu hóa, kích thích nhu động ruột và rút ngắn thời gian các chất có hại tiếp xúc với niêm mạc đại tràng.

Một số hợp chất thực vật như flavonoid, carotenoid và polyphenol giúp giảm phản ứng viêm trong cơ thể, bảo vệ tế bào và hạn chế nguy cơ hình thành tế bào ung thư. Ngoài ra, ăn nhiều rau củ, trái cây giúp duy trì cân nặng hợp lý, qua đó giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư liên quan đến béo phì.

Tiêm vắc xin

Để giảm nguy cơ ung thư, các chuyên gia khuyến cáo nên tiêm phòng vắc xin HPV, viêm gan B và bảo vệ cơ thể khi đi nắng. Một số bệnh ung thư hình thành do nhiễm virus kéo dài. Vì vậy, tiêm vắc xin phòng ngừa những tác nhân gây viêm nhiễm này là biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Hai loại vắc xin cần được quan tâm là vắc xin HPV và vắc xin viêm gan B. Ngoài tiêm chủng, mọi người cũng cần bảo vệ da khỏi tia cực tím. Tiếp xúc quá mức với tia cực tím từ ánh nắng mặt trời sẽ gây tổn thương ADN trong tế bào da, làm tăng nguy cơ ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư hắc tố, theo Healthline.