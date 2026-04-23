3 hổ Bengal con hơn 1 tháng tuổi gây chú ý với vẻ ngoài đáng yêu

Đức Nhật
23/04/2026 10:45 GMT+7

Ba cá thể hổ Bengal con hơn 1 tháng tuổi thu hút sự chú ý của du khách với vẻ ngoài đáng yêu. Chúng được chăm sóc, theo dõi sức khỏe chặt chẽ ở FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn.

Ngày 22.4, đại diện FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai; trước đây thuộc TP.Quy Nhơn, Bình Định) cho biết một cá thể hổ Bengal tại đây đã sinh 3 hổ Bengal con trong điều kiện hoàn toàn tự nhiên.

3 chú hổ Bengal con mới chào đời tại FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn

Theo đơn vị này, 3 hổ Bengal con chào đời cách đây gần một tháng, sau thời gian mang thai khoảng 113 ngày. Ngay từ khi phát hiện hổ cái mang thai, đội ngũ chăm sóc đã chủ động tách riêng cá thể này vào khu chuồng nuôi chuyên biệt nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

Trong suốt thai kỳ, hổ mẹ được áp dụng chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, bổ sung đầy đủ vi chất thiết yếu như sắt, canxi và vitamin B12 để duy trì thể trạng tốt nhất. Nhờ đó, quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi, đảm bảo sức khỏe cho cả hổ mẹ và 3 hổ Bengal con.

Chỉ một ngày sau khi chào đời, các hổ con được nhân viên thú y kiểm tra sức khỏe, vệ sinh rốn và xác định giới tính trước khi đưa trở lại với mẹ. Quy trình chăm sóc được thực hiện chặt chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro trong giai đoạn đầu đời.

Khi gần một tháng tuổi, những hổ Bengal con đã trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo du khách

Hiện nay, khi đã gần một tháng tuổi, 3 hổ Bengal con trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách khi đến tham quan FLC Zoo Safari Park Quy Nhơn. Các cá thể này vẫn đang được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng sữa mẹ để tận dụng nguồn kháng thể tự nhiên, giúp tăng sức đề kháng.

Theo các chuyên gia, trong khoảng 1,5 tháng tuổi, 3 hổ Bengal con sẽ bắt đầu làm quen với thức ăn là thịt, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quá trình phát triển.

Hổ Bengal Quy Nhơn hổ Bengal sinh con vườn thú Quy Nhơn hổ con Gia Lai
