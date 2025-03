3 kiểu chị đẹp bị ‘hút cạn kiệt collagen’ lão hóa đến nhanh không kịp phanh

Top 2 collagen đang được tìm mua nhiều hàng đầu hiện nay

Làn da căng mịn, khỏe đẹp bất chấp tuổi tác là điều mà mọi phụ nữ đều mong muốn. Để đạt được điều đó, việc bổ sung collagen đúng cách là vô cùng quan trọng. Dưới đây là một trong những sản phẩm collagen đang được phái đẹp tin dùng để duy trì nét thanh xuân lâu dài.

1. Bột uống bổ sung Collagen Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder - Giải pháp làm đẹp từ bên trong

Đứng đầu danh sách là bột collagen thủy phân đến từ thương hiệu chăm sóc sức khỏe nổi tiếng Codeage (Mỹ). Không chỉ giúp bổ sung độ ẩm, cải thiện nếp nhăn cho làn da căng trẻ mà Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder còn hỗ trợ tóc, móng, xương và khớp khỏe mạnh. Đây là lựa chọn lý tưởng cho chị em mong muốn cải thiện sắc đẹp và sức khỏe từ bên trong.

Vì sao Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder được ưa chuộng? Vì đây là sản phẩm bổ sung collagen hội tụ đầy đủ các yếu tố đáp ứng được nhu cầu của các chị đẹp thời đại công nghệ 5.0. Đầu tiên, là ứng dụng công thức toàn diện với việc cung cấp 5 loại collagen (I, II, III, V, X) giúp làn da săn chắc, đàn hồi, giảm thiểu chảy xệ. Thứ 2 là nguồn collagen thủy phân tinh khiết được chiết xuất từ collagen bò thủy phân, nước hầm xương gà hữu cơ, collagen cá từ vùng nước lạnh Bắc Mỹ và màng vỏ trứng - tất cả đều đạt chuẩn không chứa BSE, không GMO, không chất bảo quản.

Ưu điểm thứ 3 là không lo tác dụng phụ. Với chiết xuất dạng bột không chứa carbs, gluten, sữa, hương vị nhân tạo, không gây nóng trong người, nổi mụn hay ảnh hưởng nội tiết tố. Và cuối cùng là sản phẩm Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder hỗ trợ toàn diện từ việc cải thiện độ đàn hồi, dưỡng ẩm từ sâu bên trong và làm đầy nếp nhăn ngăn ngừa chảy xệ cho làn da tươi trẻ, rạng ngời. Tới công dụng giúp tóc tóc chắc khỏe, móng cứng cáp hơn và bổ sung chất bôi trơn, giúp khớp hoạt động linh hoạt hơn.

Khó có thể tìm thấy một sản phẩm bổ sung collagen nào toàn diện mà an toàn như Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder. Vậy mà giá niêm yết chính hãng chỉ 1.750.000đ với một hộp 567g. Một sự đầu tư cho làn da và sức khỏe quá hời đúng không nào.

https://maihan.vn/codeage/bot-uong-bo-sung-collagen-giup-tre-hoa-da-hydrolyzed-multi-collagen-protein-powder.html

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

GPQC: 1831/2022/XNQC-ATTP.

2. Nước đông trùng hạ thảo Hector Collagen Plus - Bí quyết cho làn da sáng khỏe từ thiên nhiên

Tiếp theo trong danh sách là nước uống collagen thủy phân Hector Collagen Plus, sự kết hợp hoàn hảo giữa collagen peptides và đông trùng hạ thảo. Sản phẩm này không chỉ giúp tái tạo tế bào, mang đến làn da mịn màng, săn chắc mà còn làm mờ nám sạm, tàn nhang và giảm thiểu nếp nhăn nhờ các thành phần thiên nhiên quý giá.

Điểm nhấn của Hector Collagen Plus chính là bảng thành phần độc đáo và chất lượng với kết hợp của collagen Peptide từ cá 5.000mg giúp làn da căng mịn và giảm nếp nhăn hiệu quả. Còn đông trùng hạ thảo 400mg giúp tăng cường sức khỏe tổng thể và làm đẹp da toàn diện từ bên trong. Chưa hết, Hector Collagen Plus còn chứa nước ép chanh dây 3.000mg giúp bổ sung sung vitamin C tự nhiên, tăng khả năng hấp thụ collagen; Hyaluronic Acid 18mg có tác dụng dưỡng ẩm sâu, giúp da luôn căng mọng và chiết xuất vi tảo 100mg làm mờ sạm nám, mang lại làn da tươi sáng hơn.

Bảng thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, không tác dụng phụ, không gây nóng trong người và không ảnh hưởng nội tiết tố. Đóng chai nhỏ gọn, dạng nước tiện lợi, dễ dàng mang theo khi đi làm, du lịch. Hương vị trái cây tự nhiên nên cực dễ uống, không gây ngán đâu nhé các chị đẹp. Mỗi ngày chỉ cần dùng 1-2 chai vào buổi sáng hoặc trưa, sau khi ăn để đạt hiệu quả tối ưu. Mà giá chính hãng niêm yết 680.000 đồng/ hộp 10 chai, một mức giá không hề cao đúng không nào.

https://maihan.vn/hector/hector-collagen-plus-nuoc-nam-dong-trung-ha-thao.html

GPQC: 2391/2023/XNQC-ATTP.