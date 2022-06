3 loại ung thư da phổ biến nhất bạn cần biết

Ung thư da là gì?

Ung thư da là do tiếp xúc quá nhiều với bức xạ tia cực tím (UV) từ mặt trời hoặc các nguồn khác, chẳng hạn như giường tắm nắng. Bức xạ UV có thể làm hỏng DNA trong tế bào của chúng ta.

Tổn thương này có thể dẫn đến đột biến hoặc thay đổi DNA có thể gây ra các tế bào ung thư biểu mô tế bào đáy, ung thư biểu mô tế bào vảy và ung thư hắc tố là 3 loại ung thư da phổ biến nhất, Gethin Williams, bác sĩ, tiến sĩ, Giám đốc Y khoa của Imaging & Interventional Specialists, cho biết, theo Eat This, Not That!

Các loại khác bao gồm sarcoma Kaposi, u lympho tế bào T ở da và ung thư biểu mô tế bào Merkel.

3 loại ung thư da phổ biến nhất

Ung thư biểu mô tế bào đáy là loại phổ biến nhất. Chúng thường xuất hiện dưới dạng những vết sưng nhỏ, nổi lên, nhẵn, màu trắng như ngọc trai hoặc như sáp. Chúng cũng có thể trông giống như những mảng màu nâu, phẳng với đường viền không rõ ràng.

Ung thư biểu mô tế bào đáy có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể nhưng thường thấy nhất ở những vùng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như đầu, cổ và tay.





Ung thư biểu mô tế bào vảy là loại phổ biến thứ hai. Chúng thường xuất hiện dưới dạng các mảng đỏ có vảy, vết loét hở hoặc mụn cóc.

Chúng cũng có thể trông giống như những vết sưng gồ lên hoặc bị đóng vảy.

Ung thư biểu mô tế bào vảy có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trên cơ thể nhưng thường thấy nhất ở đầu, cổ và tay tiếp xúc nhiều nhất với ánh nắng mặt trời.

U hắc tố là loại ung thư da phổ biến thứ ba. Chúng thường xuất hiện dưới dạng nốt ruồi mới hoặc sự thay đổi trên nốt ruồi hiện có. U hắc tố có thể có màu đen, nâu hoặc bất kỳ màu nào.

Chúng cũng có thể trông giống như một cục u nhỏ có màu đỏ, trắng hoặc xanh lam. U hắc tố có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể nhưng thường thấy nhất ở những vùng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời như đầu, cổ và tay, theo Eat This, Not That!