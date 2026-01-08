3 loại vắc xin người lớn tuổi nên tiêm

Người lớn tuổi thường có ít nhất một trong những bệnh nền như huyết áp cao, tiểu đường, bệnh tim mạch hay bệnh phổi mạn tính. Tiêm chủng không chỉ nhằm tránh mắc bệnh mà quan trọng hơn là giảm nguy cơ trở nặng và biến chứng, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người lớn tuổi nên tiêm vắc xin cúm mỗi năm một lần để giảm nguy cơ biến chứng ẢNH: AI

Những người sau 60 tuổi nên tiêm các loại vắc xin sau:

Vắc xin cúm mùa

Cúm không chỉ là bệnh gây các triệu chứng cảm sốt thông thường mà có thể khiến sốt cao đột ngột, đau nhức cơ thể và đau đầu dữ dội. Ở người lớn tuổi, cúm có thể khởi phát viêm phổi, làm nặng thêm bệnh tim mạch và hô hấp, thậm chí dẫn tới suy hô hấp và phải nhập viện.

Hướng dẫn tiêm chủng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ với người lớn tuổi là cần tiêm vắc xin cúm mỗi năm một lần. Mũi tiêm sẽ làm giảm nguy cơ biến chứng. Vắc xin giúp cơ thể tạo kháng thể, nhờ đó phản ứng nhanh hơn khi virus cúm xâm nhập và giảm rủi ro bệnh tiến triển nặng.

Người trên 60 tuổi nên tiêm vắc xin trước mùa cúm. Người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch cần tham khảo ý kiến bác sĩ để chọn loại vắc xin và thời điểm phù hợp.

Vắc xin phế cầu

Vi khuẩn phế cầu có thể gây viêm phổi, nhiễm trùng huyết, viêm màng não. Đây là những tình trạng đặc biệt nguy hiểm ở người lớn tuổi.

CDC Mỹ khuyến nghị cần tiêm vắc xin phế cầu cho người từ 50 tuổi trở lên. Vắc xin giúp cơ thể tạo kháng thể chống lại các tuýp vi khuẩn phế cầu có trong vắc xin. Nhờ đó, khi phơi nhiễm bệnh, hệ miễn dịch có thể nhận diện và vô hiệu hóa vi khuẩn nhanh hơn, góp phần giảm nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và các biến chứng.

Vắc xin zona thần kinh

Bệnh zona, hay giời leo, là tình trạng mà varicella-zoster, loại virus gây bệnh thủy đậu, đã tồn tại tiềm ẩn trong cơ thể tái hoạt động. Ở người lớn tuổi, zona không chỉ gây đau rát mà còn có thể dẫn tới đau thần kinh sau zona kéo dài, ảnh hưởng mạnh đến chất lượng sống.

Do đó, người từ 50 tuổi trở lên được khuyến cáo nên tiêm 2 liều vắc xin Shingrix, cách nhau 2-6 tháng. Không có giới hạn tuổi tối đa để tiêm.

Khi vào cơ thể, vắc xin sẽ tái kích hoạt miễn dịch chống lại virus gây zona, giúp cơ thể giữ virus ở trạng thái không hoạt động tốt hơn, từ đó giảm khả năng bùng phát bệnh. Sau khi tiêm, mọi người có thể bị đau tại chỗ tiêm và mệt vài ngày, theo Healthline.