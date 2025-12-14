3 lợi ích bất ngờ của ca hát đối với sức khỏe

Điều thú vị là các nghiên cứu cho thấy hát một mình, hát trong nhóm bạn bè hay hát trong dàn hợp xướng cộng đồng thì chỉ cần 10-30 phút là đủ để xuất hiện những thay đổi sinh học trong cơ thể, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Hát có thể giúp tâm trạng cảm thấy dễ chịu hơn, giảm căng thẳng và lo âu ẢNH: AI

Hát sẽ mang lại những lợi ích bất ngờ sau với cơ thể:

Hát giúp tâm trạng dễ chịu hơn

Sau buổi hát, nhiều người sẽ dễ dàng cảm thấy tâm trạng tốt hơn và giảm lo âu. Một số nghiên cứu đã khám phá sâu hơn về sinh lý học. Kết quả cho thấy hát theo nhóm làm tăng đáng kể cảm xúc tích cực và cảm giác gần gũi xã hội so với hát một mình. Ngoài ra, hát theo nhóm cũng có tác dụng giảm hoóc môn căng thẳng cortisol và tăng hoóc môn gắn kết oxytocin.

Điều này là do khi hát, chúng ta phải thở sâu, điều hòa nhịp thở và dùng cơ hoành. Bản thân điều này đã giống một dạng bài tập thư giãn.

Tác động tích cực lên miễn dịch

Không chỉ cảm thấy giảm căng thẳng, cơ thể cũng ghi nhận những thay đổi thật khi hát. Hát làm giảm 2 loại hoóc môn stress là cortisol và adrenaline. Đồng thời, hoạt động này cũng cải thiện chức năng miệng, tiết nước bọt, sức cơ quanh miệng sau các buổi hát.

Ngoài ra, hát cũng giúp tăng hoạt động thần kinh đối giao cảm. Cơ thể sẽ thở chậm, sâu khi hát, nhờ đó giúp chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi, thuận lợi cho quá trình chữa lành và điều hòa miễn dịch.

Tập "cardio" nhẹ nhàng cho phổi

Hát thực chất là một bài tập hô hấp có kiểm soát, gồm hít vào nhanh, thở ra dài và đều, dùng cơ hoành và cơ liên sườn để kiểm soát hơi. Với người khỏe mạnh, đây là một cách duy trì sức bền hô hấp. Với người có bệnh phổi, hát còn được nghiên cứu như một phần của phục hồi chức năng.

Để tận dụng lợi ích sức khỏe thì chỉ cần hát 30-60 phút/lần, 1-2 lần/tuần là đủ. Thời lượng hát này là đủ để có những thay đổi về tâm trạng, căng thẳng, hô hấp và miễn dịch, theo Healthline.