3 lỗi sai ‘tưởng không hại mà hại không tưởng’ khiến da tụt dốc vì khô khốc

Rửa mặt bằng nước nóng

Thói quen rửa mặt bằng nước nóng tưởng là giúp lỗ chân lông giãn nở hay làm sạch sâu nhưng lại là "kẻ hủy diệt" lớp màng lipid tự nhiên, khiến hàng rào bảo vệ da bay màu. Khi lớp dầu tự nhiên bị rửa trôi, làn da sẽ rơi vào trạng thái "hết cứu" với combo khô căng, bong tróc. Thậm chí là đỏ rát và đẩy nhanh tốc độ lão hóa da.

Thay vì để da "biểu tình" vì mất nước trầm trọng, hội sành skincare hãy chuyển ngay sang hệ nước ấm nhẹ hoặc nước mát để bảo toàn độ ẩm, giúp da luôn duy trì trạng thái "ngậm nước" và giữ cho gương mặt luôn chuẩn vibe căng bóng, mịn màng bất chấp thời tiết hanh khô.

Rửa mặt bằng nước ấm (khoảng 32-40°C) rất tốt

Tẩy da chết, làm sạch quá mức

Nhiều bạn vẫn giữ hệ tư tưởng da phải sạch đến mức "kin kít", không còn một chút dầu thừa nào mới là chuẩn bài. Tuy nhiên việc "over-cleaning" hay lạm dụng các loại acid và scrub quá đà sẽ khiến lớp màng lipid tự nhiên bảo vệ da bị "bay màu". Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, nước trên da sẽ "bốc hơi" khiến nền da vốn đã nhạy cảm nay lại càng khô khốc, bong tróc. Chưa kể việc mất đi độ ẩm tự nhiên còn kích thích tuyến bã nhờn hoạt động quá mức làm da vừa khô vừa dễ lên mụn.

Bỏ qua bước dưỡng ẩm

Bạn có biết là khi thiếu đi lớp màng bảo vệ từ kem dưỡng, độ ẩm trên da sẽ "bốc hơi", khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu và biến gương mặt trở nên khô khốc, sần sùi. Đừng tưởng chỉ cần rửa mặt sạch là xong, vì nếu không có moisturizer "khóa" nước thì các bước dưỡng trước đó cũng coi như "đổ sông đổ biển". Hậu quả là da không chỉ xỉn màu, mất đi độ căng bóng mà còn combo thêm những nếp nhăn li ti nhìn già đi vài tuổi.

Chưa kể lúc makeup là lớp nền sẽ "biểu tình" ngay lập tức với tình trạng mốc meo, bong tróc, nên dù bận đến mấy thì cũng đừng "ngược đãi" làn da bằng cách bỏ quên bước quan trọng này nếu không muốn visual tụt dốc không phanh.

Bỏ qua bước dưỡng ẩm thường khiến da mất nước, tiết nhiều dầu hơn

Recommend 3 dòng kem dưỡng ẩm "quốc dân" được dân mạng săn lùng

Kem dưỡng ẩm và phục hồi da Rejuvaskin Skin Recovery Cream

Đây là một sản phẩm chuyên biệt dành cho da đang tổn thương hoặc nhạy cảm sau các liệu trình xâm lấn. Thành phần kết hợp giữa chiết xuất tre, thảo dược tự nhiên giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mạnh mẽ. Điểm cộng lớn nhất của dòng kem này chính là khả năng hỗ trợ phục hồi da cho người dùng sau xạ trị hoặc điều trị laser hiệu quả.

Sản phẩm phục hồi da chuyên sâu, nổi tiếng với khả năng làm dịu

*Ưu điểm nổi bật:

Phức hợp Derm SCR bao gồm chiết xuất tre, glucosamine và đậu hà lan. Phức hợp này giúp kích thích sản sinh collagen và elastin, hỗ trợ đẩy nhanh quá trình tái tạo làn da.

Chiết xuất Lô hội: Giúp làm dịu cảm giác bỏng rát, châm chích.

Chiết xuất Hoa cúc: Có tính kháng viêm, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và hỗ trợ lành thương nhanh chóng.

Hyaluronic acid (HA): Cấp ẩm sâu, giữ cho da luôn mềm mại, giúp ngăn chặn tình trạng da khô căng, bong tróc.

Sản phẩm được nghiên cứu lâm sàng cho da nhạy cảm và da sau phẫu thuật/ xạ trị.

Chất kem lỏng nhẹ, thẩm thấu cực nhanh, không gây bết dính hay bóng nhờn.

Không mùi, không màu nhân tạo, giảm thiểu tối đa nguy cơ dị ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 100ml

Kem dưỡng sáng chuyên biệt MD CARE Brightening Blemish Cream

Sản phẩm dành cho những làn da đang gặp vấn đề về thâm sạm và không đều màu. Niacinamide kết hợp cùng các chiết xuất thảo mộc lành tính giúp ức chế sắc tố melanin hiệu quả mà vẫn duy trì được độ ẩm mượt tự nhiên cho bề mặt da suốt cả ngày dài. Sau một thời gian ngắn sử dụng bạn sẽ cảm nhận các vết thâm mụn mờ đi đáng kể và nền da trở nên sáng khỏe mịn màng hơn.

Kem dưỡng sáng chuyên biệt dùng được cả cho da mặt và body

*Ưu điểm nổi bật:

MD CARE kết hợp cả alpha arbutin + tranexamic acid + niacinamide. Điều này tạo ra một cuộc tấn công đa tầng vào hắc sắc tố.

Tối ưu hóa công thức để sản phẩm đủ nhẹ nhàng để sử dụng hàng ngày, ngay cả với làn da đang trong quá trình treatment.

Kem có độ thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay bí bách - một điểm cộng lớn cho khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam.

Tuân thủ tiêu chuẩn không paraben, không cồn khô, giảm thiểu nguy cơ dị ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Sản phẩm kết hợp mạnh mẽ giữa retinol, vitamin C và glycolic acid giúp vừa thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, vừa cung cấp độ ẩm cho da và tẩy tế bào chết nhẹ nhàng trong cùng một bước bôi. Ứng dụng công nghệ bọc phân tử giúp các hoạt chất đi sâu vào lớp biểu bì mà không gây kích ứng mạnh hay bong tróc, đồng thời bổ sung thêm các thành phần dưỡng ẩm và chống oxy hóa để củng cố hàng rào bảo vệ da, mang lại kết quả nhanh chóng trong việc giúp tăng độ đàn hồi cho da.

Công thức phù hợp cho da lão hóa, khô, xỉn màu và sau điều trị

*Ưu điểm nổi bật:

Công nghệ màng bọc Retinol giúp hoạt chất giải phóng từ từ vào da, giảm thiểu tối đa hiện tượng đỏ rát, bong tróc.

Sự kết hợp "retinol + azelaic + C" giúp xử lý các vấn đề lão hóa sớm.

Chất kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn rít, phù hợp với cả làn da dầu mụn hoặc da hỗn hợp.

Sau một thời gian sử dụng, da có độ bóng khỏe tự nhiên do chu kỳ thay da được tối ưu hóa.

Giá niêm yết chính hãng: 3.900.000 đồng/ 50ml

