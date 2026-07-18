3 lý do khiến giới công nghệ Mỹ nhắc đến Kimi K3

Ra mắt hôm 16.7, Kimi K3 được giới thiệu là mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) mã nguồn mở có khả năng cạnh tranh với các hệ thống hàng đầu từ OpenAI và Anthropic, nhưng với chi phí thấp hơn. Moonshot AI dự kiến sẽ công bố trọng số mô hình (open-weight) vào ngày 27.7, cho phép các nhà phát triển tải xuống, chỉnh sửa và xây dựng dựa trên nền tảng này.

Nhà sáng lập Moonshot AI Yang Zhilin phát biểu tại một hội nghị ở Bắc Kinh ngày 25.3 ẢNH: REUTERS

Tương tự mô hình DeepSeek gây chấn động năm ngoái, Kimi K3 đang khơi dậy cuộc tranh luận về việc liệu cách tiếp cận cởi mở của Trung Quốc có thể thu hẹp khoảng cách với các mô hình khép kín của các công ty công nghệ Mỹ hay không. Dưới đây là 3 lý do từ Kimi K3 khiến Thung lũng Silicon và thậm chí giới chức Mỹ lo ngại.

Hiệu suất vượt trội trong lập trình

Kimi K3 sở hữu 2.800 tỉ tham số, khiến nó trở thành mô hình AI mã nguồn mở lớn nhất được công bố cho đến nay. Mô hình này có khả năng xử lý hàng trăm trang văn bản trong một lần nhắc nhở, phù hợp cho việc phân tích tài liệu dài và cơ sở mã lớn. Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy Kimi K3 đặc biệt mạnh trong lĩnh vực lập trình - một trong những ứng dụng AI có giá trị thương mại cao nhất.

Đáng chú ý, Arena.ai, một trang web xếp hạng các mô hình AI, đã xếp Kimi K3 cao hơn Claude Fable 5 của Anthropic trong bảng xếp hạng Frontend Code Arena.

CEO Vercel có trụ sở tại Thung lũng Silicon, Guillermo Rauch, đã nhận định Kimi K3 đánh dấu "lần đầu tiên một mô hình mã nguồn mở vượt trội hơn tất cả các mô hình độc quyền về tiêu chuẩn đánh giá toàn diện kỹ thuật web này", tuy nhiên ông cũng cảnh báo rằng "các tiêu chuẩn đánh giá không phải lúc nào cũng phản ánh đầy đủ thực tế". Giáo sư Ethan Mollick từ Trường Wharton (Mỹ) cũng cho rằng Kimi K3 "gần với ranh giới nhất từ trước đến nay" và khuyên người dùng không nên chỉ dựa vào điểm số chuẩn được công bố.

Giá cả cạnh tranh của Kimi K3

Moonshot AI đang thu hút các nhà phát triển thông qua chính sách giá cả hấp dẫn. Việc truy cập Kimi K3 qua API có giá 3 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 15 USD cho mỗi triệu token đầu ra, với mức giá thấp hơn cho dữ liệu đầu vào được lưu vào bộ nhớ đệm. So với OpenAI và Anthropic, Kimi K3 hiện là một trong những mô hình AI tiên tiến có giá rẻ nhất trên thị trường.

Chiến lược mở rộng của Trung Quốc

Sự chú ý mà Kimi K3 nhận được không chỉ đến từ hiệu suất mà còn từ ý nghĩa của nó trong cuộc đua AI toàn cầu. Trong khi OpenAI và Anthropic chủ yếu giữ các mô hình của mình ở dạng độc quyền, các phòng thí nghiệm Trung Quốc như DeepSeek và Moonshot đang ngày càng áp dụng hình thức phát hành mã nguồn mở, cho phép các nhà phát triển tự kiểm tra và triển khai mô hình. Chiến lược này đã giúp các mô hình của Trung Quốc thu hút sự chú ý từ các nhà phát triển và gây áp lực lên các công ty Mỹ trong việc biện minh cho mức giá cao của các hệ thống khép kín.

David Sacks, cố vấn công nghệ cho chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã bày tỏ lo ngại về khả năng của Kimi K3 và cảnh báo rằng Mỹ có nguy cơ mất lợi thế vào tay Trung Quốc nếu siết chặt quy định đối với AI.

Khi phiên bản đầy đủ của Kimi K3 được ra mắt, các chuyên gia công nghệ sẽ có cái nhìn rõ hơn về khả năng đáp ứng kỳ vọng của mô hình này. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hiệu suất lập trình hàng đầu, giá cả cạnh tranh và việc phát hành mã nguồn mở cho thấy các phòng thí nghiệm AI của Trung Quốc đang tiếp tục thu hẹp khoảng cách với các phòng thí nghiệm AI hàng đầu của Mỹ.