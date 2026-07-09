Kỷ nguyên AI giá rẻ của Trung Quốc sắp khép lại?

Sau thành công của DeepSeek, các mô hình AI mạnh mẽ hơn từ các gã khổng lồ Trung Quốc như Alibaba, ByteDance và Z.ai đã xuất hiện. Nhiều mô hình AI hiện có thể được tải xuống, tùy chỉnh và lưu trữ độc lập, mang đến cho các nhà phát triển một lựa chọn thay thế giá rẻ hơn nhiều so với các nền tảng của Mỹ.

DeepSeek là một trong những mô hình AI giá rẻ thành công của Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, những thỏa thuận này có thể sớm gặp trở ngại do hành động mới từ chính phủ Trung Quốc. Theo Reuters, Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc họp với Alibaba, ByteDance và Z.ai để thảo luận về khả năng hạn chế quyền truy cập của nước ngoài vào các hệ thống AI tiên tiến nhất của nước này. Các cuộc thảo luận này có thể bao gồm cả các mô hình đóng và các bản phát hành mở, cũng như các công nghệ chưa được công bố.

Các sản phẩm AI của Trung Quốc đã chiếm lĩnh thị trường quốc tế nhờ vào hiệu suất mạnh mẽ và giá cả cạnh tranh. Mô hình GLM-5.2 của Z.ai đã vượt trội hơn so với các mô hình của Mỹ về khả năng, trong khi giá lại thấp hơn đáng kể. Dòng Qwen của Alibaba cũng trở thành một trong những lựa chọn phổ biến nhất tại Trung Quốc.

Nếu các hạn chế được áp dụng cho các bản phát hành tương lai, nhiều công ty hiện sử dụng API của Trung Quốc hoặc có kế hoạch tải xuống để tùy chỉnh có thể phải chuyển sang các giải pháp đắt tiền hơn từ OpenAI, Google, Anthropic hoặc các nhà cung cấp khác.

Không chỉ Trung Quốc muốn siết chặt các mô hình AI tiên tiến

Mặc dù vậy, những thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận, vì Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Chính phủ Trung Quốc có thể áp dụng các biện pháp như hạn chế quyền truy cập API, chặn việc tải xuống các mô hình lớn từ nước ngoài, yêu cầu cấp phép hoặc dành riêng một số hệ thống tiên tiến cho mục đích sử dụng trong nước.

Trung Quốc có thể hạn chế nước ngoài truy cập các mô hình AI tiên tiến?

Trong thực tế, không chỉ Trung Quốc mà chính phủ từ nhiều quốc gia khác đang có sự thay đổi trong cách nhìn nhận về AI, đặc biệt khi các mô hình AI tiên tiến ngày càng trở nên quan trọng như những tài sản chiến lược. Gần đây, Mỹ đã hạn chế quyền truy cập của nước ngoài vào các mô hình Fable và Mythos của Anthropic vì lý do an ninh quốc gia. Một số hạn chế đối với hệ thống Fable đã được nới lỏng sau khi áp dụng các biện pháp bảo vệ mới, trong khi quyền truy cập vào Mythos vẫn bị giới hạn đối với một số tổ chức đáng tin cậy của Mỹ.

Các quan chức Trung Quốc được cho là đang xem xét các hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi rò rỉ hoặc đánh cắp công nghệ AI độc quyền. Các cuộc thảo luận cũng đề cập đến khả năng hạn chế nguồn tài trợ cho các công ty khởi nghiệp AI trong nước nhằm siết chặt sự kiểm soát của Bắc Kinh đối với cả các mô hình và các công ty phát triển chúng.