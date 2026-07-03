Quân đội phải nhìn xa hơn, tham mưu chiến lược sâu hơn

Ngày 2.7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân sơ kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; và Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương hai cấp gắn với địa giới hành chính mới.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026 Ảnh: TTXVN

Không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính toàn quân, Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Chỉ rõ thời gian tới tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều biến động, Thủ tướng đề nghị Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng và đối ngoại. Quân đội phải nhìn xa hơn, chuẩn bị sớm hơn, tham mưu sâu hơn; không chỉ dự báo về quân sự, quốc phòng mà cả tác động về kinh tế - xã hội, ngoại giao nói chung; nhận diện các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống, không để đất nước bị bất ngờ chiến lược, không để sự kiện bên ngoài chuyển hóa thành khủng hoảng trong nước.

Thủ tướng lưu ý tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại; thực hiện việc điều chỉnh tổ chức bộ tiêu chí xây dựng quân đội hiện đại trong tình hình mới; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo, diễn tập, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại và đáp ứng điều kiện tác chiến mới. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên giới, vùng trời, không gian mạng, hạ tầng chiến lược và xử lý tình huống phải kiên quyết về nguyên tắc, linh hoạt về phương pháp, chắc chắn về pháp lý, chủ động về truyền thông và tránh mắc bẫy leo thang. Xây dựng phòng thủ quân khu, các khu vực phòng thủ vững chắc trong điều kiện mới, đồng bộ với cơ chế lãnh đạo và tổ chức quân sự địa phương.

Phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia và làm chủ công nghiệp quốc phòng, chuỗi cung ứng chiến lược để bảo đảm năng lực ứng phó trong mọi tình huống, trọng tâm là đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả về đối ngoại quốc phòng, tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động đối ngoại, góp phần xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác, giảm thiểu nguy cơ xung đột, đặc biệt chú trọng về khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực để phát triển công nghiệp quốc phòng.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu quan tâm thực hiện tốt công tác chính sách và tổ chức chu đáo, trang trọng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ và đặc biệt là thực hiện kế hoạch và chương trình hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp và nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu thập thông tin và xác định danh tính liệt sĩ, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của các cấp, các ngành.

Quyết liệt kéo giảm tội phạm trật tự xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026 Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị lực lượng công an tiếp tục gương mẫu đi đầu trong cụ thể hóa và thực hiện chủ trương chiến lược của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiên phong trong kiến tạo phát triển bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể và có thể đo đếm được; tích cực tham gia rà soát, kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực cho thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các cơ quan liên quan xây dựng thể chế theo tinh thần chủ trương của Đảng là kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự phải gắn với việc mở rộng không gian phát triển.

Thủ tướng lưu ý nâng cao năng lực dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa và từ cơ sở; tập trung giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở, phát huy thực chất vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, củng cố và mở rộng các xã, phường không ma túy và quyết liệt kéo giảm thêm 10% tội phạm trật tự xã hội. Đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và công nghiệp an ninh, coi đây là công cụ chiến lược để nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia; phát huy vai trò là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chính phủ trong tham mưu, đôn đốc và kiểm tra, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Nghị quyết số 57...